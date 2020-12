Za október a november máme na Slovensku veľký počet mŕtvych. Čísla sú síce len orientačné, pretože nie všetky zariadenia poslali údaje, no už teraz je jasné, že toľko mŕtvych na Slovensku ešte nebolo. Len v nemocniciach zomrelo v októbri oproti minulému roku o 350 ľudí viac.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že situácia sa zhoršuje. Na koronavírus momentálne zomiera vpriemere 35 ľudí za deň. Každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice s ochorením COVID-19, ochoreniu podľahne.

Mnohí sa však do nich vôbec nedostanú a umierajú doma. „Za október 2019 úrad eviduje spolu 1852 úmrtí, za október 2020 spolu 2416 úmrtí. Rozdiel je +564 úmrtí mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,“informovala Erika Kováčiková zÚradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za november umrelo ešte viac Slovákov mimo nemocníc. Kým v novembri 2019 úrad zaevidoval spolu 1811 úmrtí, v rovnakom mesiaci tohto roka to bolo už 2720 úmrtí. Mimo nemocníc zomrelo za tento mesiac o 909 Slovákov viac ako vlani.

Nejde pritom len o pacientov s koronavírusom. Na pandémiu doplácajú všetci chorí. „Dôvodom sú chronické ochorenia, ktoré aj z prvej vlny aj z predchádzajúceho obdobia neboli podchytené dostatočne alebo vôbec. Lekári sú natoľko vyťažení covidovou prácou, že na týchto pacientov nebol priestor. Z nich by isté percento zomrelo napriek akejkoľvek snahe,“ vysvetlil hlavný patológ Slovenska Michal Palkovič.

Pre pandémiu sa robí oveľa menej operácií. JIS-ky sa totiž zaplnili pacientmi na ventilátoroch a kyslíku. Navyše je tu riziko nákazy a nejednému pacientovi sa stalo, že z nemocnice odchádzal s koronavírusom a zdravotný stav sa mu ešte pohoršil. „Očakávali sme, že úmrtia sa nám začnú presúvať do terénu a to sa presne v tomto momente deje. My už vidíme výrazný nárast úmrtí v domácom prostredí, respektíve mimo nemocníc oproti predchádzajúcim obdobiam. Vyzerá to veľmi zle na december,“ zhodnotil Palkovič.

„V každej krajine zasiahnutej pandémiou, kde majú hlavné slovo odborníci, si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuity poskytovania tzv. bielej medicíny. Bez nej reálne hrozí, že na diagnózy mimo COVID-19 bude na Slovensku mesačne umierať omnoho viac pacientov,“zdôraznil bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

