Pamätáte si ešte súťažnú reláciu MILIONÁR? Zistite, koľko peňazí by ste si domov odniesli vy!

Foto: archív

Obľúbenú televíznu súťaž Milionár sledovali každý týždeň asi 2 milióny divákov. Relácia bežala v rokoch 2000 - 2006 a uvádzal ju Martin Nikodým, ktorý sa stal jej neodmysliteľnou súčasťou. Pravidlom súťaže bolo správne zodpovedať 15 súťažných otázok, a tak sa dopracovať k hlavnej výhre - 1 miliónu korún. Predstavovali ste si aj vy, aké by to bolo sedieť v "horúcom kresle"? Spravte si náš test a zistite, s koľkými peniazmi by ste zo šou odišli vy!