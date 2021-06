Cítia krivdu! Len nedávno otvorili v Hlohovci moderné rehabilitačné centrum pre pacientov po mozgovej príhode či inej vážnej operácii, no nie každý sa tam dostane za rovnakých podmienok. V nevýhode sa ocitli poistenci štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa im v tomto centre odmieta preplatiť rehabilitáciu.

Po náhlej operácii stehennej kosti musela na rehabilitáciu nastúpiť aj 89-ročná Adela Sekerová z Trnavy. Veľmi ju potešilo, keď sa dozvedela, že v neďalekom Hlohovci otvorili moderné zdravotnícke zariadenie s 90 lôžkami, ktoré doteraz v regióne chýbalo.

Do zrekonštruovaných priestorov Mestskej polikliniky nastúpila plná optimizmu. Ten ju však čoskoro prešiel. „Mrzí ma, že štátna zdravotná poisťovňa, ktorej som dlhoročná poistenkyňa, mi túto rehabilitáciu odmietla preplatiť. Vysoko oceňujem starostlivosť v tomto centre, okrem milého personálu je tu skutočne krásne a moderné prostredie, ako z nejakého amerického seriálu," povedala nám.

Pobyt v centre stojí dôchodkyňu asi 100 eur denne, čo by si z penzie v žiadnom prípade nemohla dovoliť. Jej rodina sa preto na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) obrátila listom. „Poistenci Dôvery a Unionu majú starostlivosť v centre plne hradenú. Nerozumieme, prečo takáto moderná a kvalitná zdravotná starostlivosť nie je dostupná pre všetkých pacientov bez rozdielu toho, kde sú poistení," píše dcéra pani Adely v liste VšZP.

Dočasé riešenie pre 89-ročnú dôchodkyňu sa napokon podarilo nájsť tak, že jej v ústrety vyšlo rehabilitačné centrum, ktoré pomohlo liečbu financovať cez občianske združenie. „Na jednej strane sme veľmi vďační Mestskej poliklinike Hlohovec za ich ochotu a starostlivosť, na druhej strane sme sklamaní z prístupu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá necháva svojich trnavských poistencov s potrebou následnej starostlivosti napospas," dodala dcéra penzistky.

To, že podobných prípadov je oveľa viac, potvrdil primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Často pritom ide o pacientov po cievnej mozgovej príhode alebo po výmene kĺbu. „V posledných dňoch sa roztrhlo vrece s pacientmi, ktorí sa hlásia do nášho moderného špecializovaného rehabilitačného centra. Veľmi nás však mrzí, že časť pacientov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni musíme odmietať, keďže ich poisťovňa do dnes s našim centrom nepodpísala zmluvu a tým pádom neumožňuje jej poistencom rehabilitovať po týchto vážnych diagnózach," povedal Kollár.

