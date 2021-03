Pobyt v nemocnici nie je nikdy príjemný, no znesiteľnejším ho môže spraviť priateľský prístup lekárov či čistota. Pozrite, čo slovenským pacientom na nemocniciach najviac prekáža.

Slovenskí pacienti ohodnotili nemocnice v roku 2020 známkou 1,53. Oproti minulým rokom ide o zlepšenie, a to napriek silnému vyťaženiu spôsobenému pandémiou. Prieskum vypracovala zdravotná poisťovňa Dôvera už pätnástykrát. „Odpovede na všetky dopytované otázky mali v priemere lepšie hodnotenie ako vlani. Po prvý raz v našich meraniach sa stalo, že muži udelili nemocniciam v priemere prísnejšiu známku ako ženy," povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Ženy v priemere ohodnotili nemocnice známkou 1,51 a muži 1,52.

Dotazník vyplnilo takmer 6 500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, pretože tomu zväčša nerozumejú. Sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času. Najviac spokojní pacienti boli ľudia nad 60 rokov, ktoí dali nemocniciam známku 1, 36. Spomedzi regiónov sa najlepšie umiestnil bratislavský s priemernou známkou 1,40.

Jedna kategória ale pacientom leží v žalúdku už dlhodobo. Najviac sťažností bolo na nemocničné jedlo. „Pacienti sa stále najviac sťažujú na stravu. Niekedy však za to nemôže samotná kvalita stravy, ale to, že pacient nemôže pre svoj zdravotný stav dostať jedlo slané alebo ho musí mať pomixované, čo sa mu možno nepáči,“ dodal Kultan.

Nemocnica Košice-Šaca sa umeistnila na prvom mieste spomedzi všeobecných nemocníc. Potvrdzujú to aj skúsenosti ľudí. „Mala som veľké problémy s nohami a nikde mi nevedeli s tým pomôcť. Až tu prišli na to, čo je to za problém, nasadili mi liečbu. A preto som veľmi spokojná," povedala nám Ľubica (60). Súhlasí aj Matej (69): „Som spokojný s touto nemocnicou. Chodím sem často, mám iba najlepšie skúsenosti."

