Štát zaplatí za svojich poistencov v tomto roku menej. A to o 232 miliónov eur. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa vyjadril, ako to ovplyvní poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Potvrdili to viaceré od seba nezávislé zdroje.

Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽaNO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa k téme stručne vyjadril na dnešnej tlačovej besede. „Toto rozhodnutie vychádzalo z reálnych finančných podkladov, ktoré teda sú, a myslím si, že po zdôvodnení, ktoré od ministerstva financií máme, na tom nie je nič takého, čo by malo vyvolávať obavu z nejakého obmedzovania poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva a dodal, že pokiaľ by tie peniaze boli potrebné, budú poskytnuté. Ak sa preukáže, že tretia vlna pandémie nespôsobuje taký masívny odsun zdravotnej starostlivosti, priebežne dofinancuje všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť. To potvrdilo okrem Lengvarského aj Ministerstvo financií (MF) SR .

MF SR tiež uviedlo, že štát priebežne zabezpečuje dostatočné financovanie v súlade so zákonom o zdravotnom poistení a vždy pozerá na celkové výdavky v zdravotníctve v závislosti od ekonomického vývoja. „Tak sa stalo aj pred rokom, keď očakávaním historického výpadku odvodov štát zvýšil svoju platbu o skoro 300 miliónov eur na 1,43 miliardy eur. Keďže takýto veľký výpadok však nenastal, túto sumu sčasti premietame naspäť. Zároveň v súvislosti s prichádzajúcou treťou vlnou očakávame odklad poskytnutia zdravotnej starostlivosti vo finančnom vyjadrení približne 200 miliónov eur z konca tohto roka na začiatok ďalšieho," reagoval rezort financií.

Zdôraznil, že zdravotníctvu „žiadne prostriedky neberie, len ich presúva na obdobie, keď budú potrebné". Rezort financií pripomenul, že v tomto roku pôjdu zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva dokopy takmer dve miliardy eur. „To predstavuje historicky najvyššiu sumu a zvýšenie až o 63 percent oproti roku 2019," uzavrel.

