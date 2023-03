Súkromná nemocnica Bory otvorí prvé ambulancie už tento štvrtok 30. marca. So súkromnými poisťovňami Union a Dôvera uzatvorila zmluvu okamžite. Otázkou bolo, čo bude s poistencami najväčšej štátnej nemocnice.

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne si za operáciu v novej súkromnej nemocnici platiť nebudú. „Najväčšia zdravotná poisťovňa ukončila proces posudzovania žiadosti Nemocnice Bory o zazmluvnenie. V záujme poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov VšZP pristúpi k podpisu zmluvy pre tie typy zdravotnej starostlivosti, ktoré je nemocnica aktuálne schopná plnohodnotne zabezpečiť," informuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Nemocnica požiadala o zazmluvnenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne ešte v polovici februára. Rezort zdravotníctva ako hlavný akcionár štátnej poisťovne o žiadosti zazmluvniť súkromnú nemocnicu rozhodol až dnes.

Do Nemocnice Bory nastúpilo začiatkom marca 100 zamestnancov, ďalší nastúpia v polovici mesiaca. Je medzi nimi 25 lekárov, 35 sestier a pôrodných asistentiek a viac ako 25 ostatných zdravotných pracovníkov, ako sú praktické sestry, farmaceutickí laboranti, sanitári a ďalší.

Bory ako prvé plánujú otvoriť ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko, radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Potom pribudnú operačné sály a lôžková časť. Na jeseň ako posledné otvoria urgentný príjem či pracovisko dialýzy.

