Reportérka televízie Markíza Gabriela Kajtárová sa minulý týždeň vrátila zo západoukrajinského Ľvova, ktorý bol v čase jej návštevy ostreľovaný raketami. Na Ukrajinu ju nevyslala redakcia, prihlásila sa dobrovoľne. „Tam sa nedá prikázať ísť, to musí človek cítiť. Ja som to považovala za absolútnu novinársku povinnosť. Nechcela som len plakať pri televízore,“ povedala v diskusii Denníka N Reportéri vo vojne. Zároveň priznala, že istý strach cítila: „Nebola som nadšená z toho, že mám ísť niekde, kde môže byť ohrozený môj život. Ja sa bojím aj kolotočov, ale brala som to ako povinnosť.“

Pred cestou si určila tri podmienky. „Povedala som, že chcem vestu, prilbu a fixera. Fixer je človek, ktorý tlmočí, je znalý pomerov, vyzná sa v prostredí, má dobré kontakty. Staral sa aj o bezpečie, aby sme vedeli, kam ísť, neísť. Bol to vysídlenec z Irpini,“ opísala. Strach z cesty vraj nemala, viac ako ona sa o ňu báli jej blízki. „Vedela som, do čoho idem, kam idem, kde sa strieľa, kde padajú bomby. Ja som išla do pomerne bezpečného prostredia. Zvažovala som aj Kyjev, ale tam som sa bála, že tam padne nejaká malá taktická atómovka alebo chemická zbraň,“ povedala.

Reportérka Gabriela Kajtárová brala cestu na Ukrajinu ako svoju povinnosť. Zdroj: FB/ Gabriela Kajtárová

Ubytovanie pre trojčlennú posádku zháňala v meste plnom utečencov na poslednú chvíľu. „Ešte cestou tam som ťukala do mobilu s malou dušičkou, našťastie sa nám podarilo nájsť byt v centre, ktorý mal hrubé múry, takže sme sa tam cítili bezpečne,“ opísala.

Napriek tomu, že išla do pomerne bezpečného Ľvova, na vlastnej koži zažila i bombardovanie. „Nerátala som s tým, že nám tam začnú padať nejaké rakety. Nikdy som nebola vo vojne, nevedela som, aké to je, keď počuješ padnúť raketu a ty nevieš, či padne len jedna alebo tri, alebo desať. Nevedela som, čo mám robiť, či odvysielať živý vstup alebo sa ukryť do kúpeľne,“ zdôverila sa Kajtárová. Najťažšie pre ňu bolo robiť každodenné rozhodnutia – čo robiť, kam ísť a kam už nie, keďže zodpovedala aj za život kameramana a fixera.

Viacerí novinári pred ňou prinášali reportáže o výbuchoch, zničených budovách a mestách. Gabriela sa zamerala na príbehy a osudy ľudí. Najsilnejší moment pre ňu bol, keď nakrúcali príchod utečencov z Mariupoľa vlakom, ktorí strávili niekoľko týždňov v krytoch či pivniciach, kde nemali čo jesť a pili vodu z rieky. „Chcela som ukázať, čo vojna robí s ľudskými životmi. Ukrajinci sami mi uľahčovali prácu, lebo oni o tom rozprávať chceli, boli ochotní hovoriť z fleku o najväčších traumách, aké zažili. Pár žien mi povedalo, že nie sú schopné o tom hovoriť, lebo by do kamery len plakali. Ale chceli podať to svedectvo a ďakovali nám, že sa o to zaujímame ako médiá,“ opisuje Kajtárová.

Pri počúvaní strašidelných zážitkov Ukrajincov ju neraz mrazilo. „Keď nám utečenci hovorili, že ideš po ulici z nákupu, utekáš a naraz ťa zastrelia, alebo tvoju dcéru, otca, suseda. Je to hop alebo trop a tie zábery to dosvedčujú. Sú drsné, ale to je vojna, tak to tam v realite je,“ povedala reportérka.

