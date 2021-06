Tropické horúčavy trápia celé Slovensko. Teploty nad 30 stupňov nie sú len vonku, ale aj vnútri. Včera sa na sociálnej sieti objavil príspevok, ktorý okamžite vyvolal veľký rozruch. Stránka zverejnila fotografiu teplomera, ktorý v nemocnici nameral takmer 30 stupňov.

„Je vám teplo? Tak si potom predstavte, že v takom teple musíte zachraňovať životy naobliekaní v plášťoch a čapiciach a gumených rukaviciach. Ďakujeme vám lekári, že to tu s nami preživšími ešte trpíte. Azda vám tam Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pošle aspoň prenosnú klímu, lebo to by bola trochu hanba, keby sme museli robiť nejakú verejnú zbierku," píše sa pod fotkou na satirickej stránke Zomri. Fotografia je podľa zdroja z nedele z centrálneho operačného traktu v

Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (UNLP).

Uvedenú nemocnicu sme preto požiadali o vysvetlenie celej situácie. Za vysoké teploty v nemocnici môže podľa vedenia porucha. „Žiaľ, došlo k poruche turbokompresora, ktorý zabezpečuje chladenie v objekte monobloku našej nemocnice na Tr. SNP, vrátane operačných sál," odpísala nám hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Na odstránení poruchy sa už pracuje, no oprava ešte pár dní potrvá. „Momentálne sa realizuje jeho oprava, ktorá sa začala už minulý týždeň výmenou čerpadla. Podľa zmluvy s dodávateľom, by mala trvať do konca júna, robíme všetko preto, aby sa oprava urýchlila a bolo možné spustiť turbokompresor a chladenie v budove nemocnice na Tr. SNP čo najskôr," tvrdí Krišková. Zároveň dodala, že sa pacientom aj zamestnancom za vzniknutú situáciu ospravedlňujú.

