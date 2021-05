Rozčúlený zákazník z Trnavy sa so svojim otrasným nálezom podelil na sociálnej sieti. „To fakt máme chodiť do obchodu s nožíkom? Nejde o tie necelé 2 eurá, ale o to, že fakt nás kŕmia odpadom,“ napísal do skupiny Nekŕmte nás odpadom. Okamžite začali pribúdať desiatky komentárov od ľudí, ktorí sa pochválili podobnými „úlovkami".

„Aj ja som kúpila v Leviciach dva balíky presne takýchto zemiakov. Boli v akcii, asi vedeli prečo. Neviním obchod, do zemiakov nevidieť a na pohľad boli pekné. Ale pestovateľ alebo dodávateľ museli vedieť, keď ich "frkli" do akcie. Stačilo totiž rozkrojiť pár zemiakov a všetky takéto ako na fotke hore," opísala Dagmar.

„Aj ja som tak dopadla.. Ešte že som kúpila 2 balíky po 2kg a že sa z toho dalo "vyrobiť" pár kusov na obed," napísala Nicol a priložila aj fotku.

Helena už zažila nepríjemnú skúsenosť až v troch rôznych reťazcoch: „Majú zemiaky skôr určené pre prasce ako pre ľudí,aj minule som hrešila ako pohan."

V komentároch začali pribúdať aj fotky iných druhov zeleniny či ovocia. Martina poslala fotky petržlenu a mrkvy, z ktorých sa jej po prekrojení zdvihol žalúdok. „Kúpila som celý sáčok. Z vrchu bol ten petržlen pekný. Boli tam 3 také, cez sáčok to niekedy nie je vidieť. Petržlen sa mi nikdy nezdal lacný a, bohužiaľ, na záhrade mi ešte nenarástol, tak musím kupovať v obchode," napísala k fotkám.

Pri zemiakoch či petržlene naozaj nevidno dovnútra. I preto sa viacerí komentujúci zastali predajcu. No občas aj reťazce spravia naozaj poriadny prešľap, na čo upozornila Monika z Trnavy. „Pre všetkých čo si obhajujú, že do zemiakov vidieť neni, ale toto hadam zbadá aj ,,slepý." Je hanba to tam dať alebo nechať na predaj," napísala a priložila fotky plesnivých manadínok, ktoré našla v obchode.

Ak sa vám stane podobný prípad, mali by ste produk nafotiť a poslať sťažnosť priamo obchodu, potom je už len na obchode, ako to vyrieši. „Ja som im písal kvôli zemiakom, že majú slabú kontrolu kvality. Odpísali mi len všeobecné ospravedlnenie a ponúkli kupón," napísal Stano. Viacerí však napísali, že veria, že reťazce, ktorým záleží na ich zákazníkoch tak možno posilnia kontroly kvality, aby sa u nich podobný prípad nezopakoval. Keď sa ale niečo podobné opakuje v jednom obchode pravidelne, môžete sa obrátiť na Štátnu veterninárnu a potravinovú správu (ŠVPS), ktorá si na obchod posvieti a pri opakovanej chybe im môže udeliť mastnú pokutu.

