Doprava cez sviatky už tradične zažíva nápor. Tento rok o to viac, že pandémia mnohých na dlhý čas odlúčila od rodín. O to väčšie sklamanie zažívali tisícky ľudí, ktorým na Vianoce zrušili lety a ostali trčať na letiskách. Išlo asi o 8 300 letov len počas vianočného víkendu a ďalšie desaťtisíce leteli s meškaním.

Výpadky letovej dopravy spôsobilo predovšetkým šírenie vysoko nákazlivého koronavírusového variantu omikron, keďže v dôsledku pozitívneho výsledku testu zo služieb alebo pre kontakt s ta­kouto osobou vypadli mnohí piloti, letušky a ďalší technický personál.

Situácia prinútila spoločnosti Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines a mnoho ďalších dopravcov zrušiť lety. Najväčšie výpadky zasiahli USA a lety z Číny. Momentálne sa však situácia dramaticky zhoršuje aj v Európe. Na obmedzenia leteckých liniek sa treba pripraviť aj na Slovensku.

„Spoločnosť Ryanair informovala, že v januári pozastavuje na tri týždne (10. január – 31. január) viaceré spojenia vo svojej sieti, pričom z Bratislavy pôjde o linky do Bruselu, Solúna, Bologne, Milána, na Maltu, do Ľvova, Birminghamu, Leedsu Bradford a Manchesteru,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Zuzana Drobová. Doplnila, že zároveň posledné tri týždne januára zredukuje lety do Dublinu a Londýna Stansted, ktoré bude prevádzkovať 2-krát týždenne.

Spoločnosť Wizz Air tiež znižuje ponuku letov. Odlety do Sofie sú naplánované na 3. a 7. januára a potom až na 29.marca. Posledný let do Skopje bude 11. januára a potom až 5. marca. Linka Wizz Air do Ľvova bude prerušená od 10. januára predbežne do 5. júla, od februára by však mal do Ľvova opäť lietať Ryanair. Linka do Odesy je aktuálne otvorená od 29. marca a lety do Londýna Lutonu Wizz Air predbežne ruší od 9. januára do 27. marca.

Bez prerušenia by mali fungovať charterové lety cestovných kancelárií. „Žiadne z našich nie sú zrušené,“ potvrdila hovorkyňa CK Satur Jana Zedníková. „Momentálne lieta zo Slovenska každú sobotu priamy let do Ománu, kde je epidemická situácia mimoriadne priaznivá,“ priblížil hovorca CK Hydrotour Tomáš Lazarov.

Ryanair avizoval, že situáciu na február a marec prehodnotí po Novom roku na základe novších poznatkov o variante omicron. Ak sa situácia zlepší, lety sa môžu do ponuky vrátiť aj skôr. Prepravovať sa je momentálne risk, nikdy neviete, kedy vám zrušia let. „Cestujúcim odporúčame sledovať webové stránky leteckých spoločností,“ radí Zuzana Drobová.