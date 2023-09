Invazívny druh mravca sa šíri už aj po Európe. Rýchlo sa môže rozšíriť do ďalších krajín. Okrem mimoriadne bolestivého uštipnutia vám dokáže zničiť majetok či úrodu.

Invazívny druh mravcov sa udomácnil v Taliansku. Podľa štúdie, ktorú zverejnil Guardian, dokáže sa s globálnym otepľovaním rýchlo rozšíriť do ďalších krajín Európy a aj do Spojeného kráľovstva. Výskumníci identifikovali 88 hniezd deštruktívnych invazívnych druhov neďaleko Syrakúz na Sicílii.

Červený ohnivý mravec (Solenopsis invicta) má silné žihadlo, poškodzuje úrodu a môže zamoriť elektrické zariadenia vrátane áut a počítačov. Mravec, považovaný za jeden z najničivejších invazívnych druhov, môže rýchlo vytvárať „super kolónie“ s viacerými kráľovnami. Kolónie sa živia bezstavovcami, väčšími stavovcami a rastlinami, pričom ničia pôvodné rastliny a prevyšujú konkurenčné pôvodné mravce, hmyz a bylinožravce o potravu.

Invazívny druh ročne dokáže napáchať škody vo výške 6 miliárd dolárov. Červený mravec je teplomilný druh, ale vedci dospeli k záveru, že by sa mohol presadiť približne v 7 % Európy. V dnešnej klíme by na to bola klimaticky vhodná polovica mestských oblastí v Európe, vrátane veľkých miest ako Londýn, Paríž, Rím a Barcelona. S globálnym otepľovaním sa kontinent stane oveľa vhodnejším pre tento druh a pomôže jeho šíreniu po Európe.

Problémy s týmto druhom má najmä Austrália či Mexiko. Jedinou krajinou, ktorej sa doposiaľ podarilo úspešne vyhubiť mravca červeného bol v roku 2001 Nový Zéland.

