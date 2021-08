ODDNES začína platiť nový režim: Bez TOHTO vás už v reštike neobslúžia! ×

Oddnes vstúpil do platnosti nový covid automat a mapa Slovenska sa opäť prefarbuje. Po týždňoch, keď boli všetky okresy zelené, pribudne na východe 9 oranžových. Reštaurácie, kaderníctva, fitnescentrá či kúpaliská si musia vybrať v akom z troch režimov chcú fungovať. Ak pustia len očkovaných, môžu fungovať bez obmedzení, no budú musieť kontrolovať covid pasy či potvrdenia o vakcínach. Ak chcú fungovať pre všetkých bez kontroly, tak napríklad v Košiciach môžu reštaurácie otvoriť len terasy a to najviac pre desať ľudí. Prevádzky hovoria, že nové pravidlá priniesli ďalší chaos. Zisťovali sme, ako to funguje v susednom Rakúsku. Bez covid pasu vás ani neobslúžia!