Mal povedať pár slov, no spočiatku hapkal a keď to skúsil v angličtine, skončilo to katastrofou. Na najnovšom trapase Igora Matoviča (OĽaNO) v Bruseli sa smeje celé Slovensko, odborník na protokol však hovorí, že tu už končí sranda. Matovič by sa mal nad sebou vážne zamyslieť!

Na štvrtkové fiasko premiéra v Bruseli sa dá pozrieť v dvoch rovinách – ľudskej a profesionálnej. Podobné príhody sa stávajú neraz aj najvyšším svetovým lídrom. Kým z ľudského hľadiska ide o úsmevnú situáciu, ktorá len potvrdzuje, že aj oni sú ľudia z mäsa a kostí, z profesionálneho hľadiska a z hľadiska protokolu už o zábavu nejde. „Tu už ide o štátnu reprezentáciu a predseda vlády je istým spôsobom aj akýmsi symbolom a poznávacou značkou Slovenska, teda každého z nás. Kým autentickosť, živelnosť a 'čo na srdci, to na jazyku' boli u Igora Matoviča pred voľbami jeho devízou, dnes nastal čas, aby pán premiér so svojím protokolárnym správaním i mediálnou komunikáciou začal niečo robiť,“ hovorí odborník na protokol a etiketu Marek Trubač.

K incidentu zrejme prispeli aj ľudia, ktorí predsedu vlády sprevádzali. „Ak už mal v programe malú zastávku pred kamerami so živým vstupom, mali ho o tejto dôležitej'maličkosti' informovať. Vyhol by sa tak trapasu, alebo by mal na to aspoň šancu,“ dodal Trubač, ktorý bol v minulosti hovorcom prezidenta Ivana Gašparoviča.

Mnohých zrejme prekvapila aj žalostná úroveň angličtiny, ktorou sa Matovič snažil zachrániť situáciu. Samotná neznalosť cudzieho jazyka však ešte nemusí byť problémom ani v tých najvyšších kruhoch. „Na to sú tu stále prítomní profesionálni tlmočníci. Tu ide skôr o mieru pochopenia, že ak ten jazyk dobre neovládam, radšej to nechám na profesionálov a budem sa vyjadrovať v slovenčine. Samozrejme, vždy pomôže, ak sa politik aspoň trochu snaží komunikovať v anglickom jazyku aspoň pri neformálnych rozhovoroch a tzv. small talk. Súkromné lekcie angličtiny, aspoň na úrovni základov, by určite pánovi premiérovi neuškodili,“ odporučil expert na komunikáciu.

