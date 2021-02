Samotná vláda priznáva, že na Slovensku lockdown nezaberá. Odôvodňuje to britskou mutáciou až po to, že si politické strany robia „naschvály“, čo podrýva celkovú autoritu vlády. Analytik Martin Smatana porovnal Slovensko a Veľkú Britániu. Naschvál neporovnával krajiny ako Nórsko či Fínsko, ktoré majú menšiu hustotu obyvateľstva. Lockdown zabral aj v Nemecku, Dánsku či Írsku. Tak v čom je Slovensko iné?

„Mňa zaujal prípad Veľkej Británie a to z dvoch dôvodov: 1. Majú veľmi podobné opatrenia ako zaviedlo Slovensko začiatkom januára. 2. Z ostrovov pochádza britská mutácia, tak práve tam by mal lockdown najmenej nefungovať, či?," pýta sa odborník na sociálnej sieti. Od 4. januára, kedy prijali vo Veľkej Británii prísny lockdown im klesol počet nových prípadov o takmer 80%. Smatana rozoberá dôvody, čo urobili inak.

„Nepodmienili pohyb a aktivity pravidelným pretestovávaním," uviedol Smatana. Podľa Google mobility dát kleslo v Británii cestovanie verejnou dopravou oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 65%, cestovanie do práce o 31% a do potravín či lekární o 11%. Na Slovensku klesla verejná doprava v rovnakom období len o 47%, cestovanie do práce o 16% a do potravín len o 6%. Tieto rozdiely môžu podľa analytika súvisieť s mnohými faktormi, ako je dôvera ľudí v opatrenia, či ich forma komunikácie.

„Mobilita na Slovensku ale od polky januára opäť rastie, a to podľa Google, Apple, či Waze dát. Premostenie masový skríning - nárast mobility – zmena správania ľudí s negatívnym testom - nárast prípadov je preto kľúčová hypotéza, prečo nám po začiatočnom úspechu prestal lockdown fungovať," predpokladá odborník.

Druhým dôvodom, prečo v Anglicku lockdown zaberá a u nás nie, môže byť aj sprísnená kontrola dodržiavania opatrení. Taktiež sa nezamerali na kvantitu, ale kvalitu testovania. „Kvantita testov nie je očividne zárukou epidemiologických výsledkov. Británia pritom používa AG aj PCR testy. Rozdiel je v tom, že majú stanovenú stratégiu testovania a nejdú do necieleného testovania, ale jasných postupov, podporených trasovaním a izolovaním. Neexperimentujú a dodržujú zlatý epidemiologický štandard," vysvetľuje Smatana.

V neposlednom rade zaberá aj to, že sa držia faktov a vyhodnocujú dáta. „Boris Johnson, ktorý na začiatku pandémie veril v premorenie, nechcel prísne opatrenia a z určitého pohľadu zlahčoval pandémiu, tento týždeň vyhlásil, že neustúpi z opatrení, pokiaľ nebudú jasné dáta," dodal. My podľa viacerých odborníkov tápame v dátovej tme.