Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Ján Dusza sa narodil ako roľnícky chlapec, v mladosti pôsobil aj ako dídžej a dnes je poprednou vedeckou osobnosťou na Slovensku aj vo svete. Skúma a vyvíja nové keramické materiály, ktoré majú vysokú odolnosť a dokážu vydržať aj žeravé teploty. V posledných rokoch sa zameral aj na mikro-nano vlákna.

Vo výskume sa zameriavate aj na špeciálne keramické materiály. Akej teplote dokážu odolávať?

- Systémy, ktoré vyvíjame, ultravysokoteplotná keramika, sú materiály s veľmi vysokými bodmi tavenia (nad 3 000 °C), vysokou tvrdosťou, oteruvzdornosťou, oxidačnou odolnosťou, tepelnou vodivosťou... ktoré ani pri vysokých teplotách nestrácajú svoje vlastnosti.

Kde sa dajú použiť?

- Nesmierne dôležitý je vývoj tepelných štítov pre hypersonické lietadlá, ktoré budú lietať s vysokou rýchlosťou a vzdialenosť New York – Londýn absolvujú za dve hodiny a menej.

Myslíte, že sa to raz stane skutočnosťou?

- Áno, dúfam, že skoro. Na to je však potrebné vyvíjať materiály, ktoré znášajú teploty nad 2 000 °C, ktoré vznikajú ako náraz vzduchu pri lietaní. Tieto keramické materiály tiež budú napomáhať zvyšovať rýchlosť kozmických letov, aby let na Mars netrval tak dlho.

Na čo by sa v praxi dali v budúcnosti využiť nanovlákna?

- Nanovlákna majú uplatnenie ako elektródový materiál pri výrobe vodíka aj ako aktívny materiál solárnych článkov na produkciu energie. Veľmi široká je oblasť uplatnenia pri ochrane životného prostredia, ako polymérne a keramické filtre na filtráciu ovzdušia či vôd. Zaujímavé uplatnenie môžu mať ako plynové senzory s dobrou selektivitou a senzitivitou. Značnú popularitu dosiahla táto technológia pri bioaplikáciách v oblasti vývoja liečiv s postupným uvoľňovaním a v tkanivovom inžinierstve. Dúfam, že sa dožijem výroby zeleného vodíka aj vďaka nami vyvíjanými nanovláknami.

V mladosti ste pracovali aj ako dídžej. Akú hudbu počúvate najradšej?

Ako mladý v 70. rokoch skladby skupiny ABBA, pieseň od Barryho Whitea You Are The First, My Last, My Everything mám na mobile aj ako zvonček. Teraz som však verný Bee Gees (Massachusetts, I've Gotta Get a Message to You) a mám rád aj vážnu hudbu.

Z roľníckej rodiny do siene slávy

Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky v Budapešti, ktoré ďalej rozšíril na Slovenskej akadémii vied a Technickej univerzite v Košiciach. Vedeckú kariéru Jána Duszu významne ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte na Inštitúte Maxa Plancka v rokoch 1989 – 1990, ktorý v tom čase patril medzi jedno z najlepších pracovísk na svete. Od roku 1978 pôsobí v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach na rôznych pozíciách aj ako vedúci Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH.

Za svoje výskumné a pedagogické aktivity získal Ján Dusza početné uznanie aj od vedeckej, aj od spoločenskej komunity, napríklad je akademikom Učenej spoločnosti Slovenska, Maďarskej akadémie vied a „World Academy of Ceramics“. Je tiež čestným občanom mesta Tornaľa a bol uvedený do Siene slávy v rámci ocenenia Košičan roka 2017.