Čo hrozí pri vojenskom útoku na jadrovú elektráreň, prečo je nebezpečný požiar v jej blízkosti?

- V prvom rade chcem povedať, že toto nie je elektráreň typu Černobyľ. Aj keby došlo k úplne najhoršiemu, tak je to len zlomok z toho, čo sa stalo v Černobyli. Táto technológia nemá v sebe grafit, ako to bolo v Černobyli, ktorý spravil ten obrovský požiar. Vysvetlím laicky: Keď spravíte táborák, velikánsku vatru a hodíte na ňu napríklad noviny, tepelný komín ich vynesie hore. V Černobyli bol taký veľký požiar, že tepelný most bral aj ťažké produkty štiepenia do výšky troch kilometrov a potom, kam fúkol vietor, tam zamoril územie.

Pri Záporožskej jadrovej elektrárni sa to nemôže stať?

- Táto elektráreň je vodou chladená, nemá žiaden grafit, takže tam nemá čo horieť. Čiže aj keby bol úplne najhorší scenár, tak tie následky sú možno tisícina, možno ešte menej, ako to bolo v Černobyli. To zlé, čo sa môže stať, by bolo, že cez narušené bariéry by vytiekla mierne rádioaktívna voda niekam do nádrží a kontaminovala by územie – ale určite omnoho menej ako pri havárii v Černobyli. Toto je projekt z 80. rokov. Vtedy sa už rátalo s tým, že môže dôjsť k ťažkej havárii alebo k zásahu bombou, a projektovali sa nádrže, do ktorých by stekali rádioaktívne vody.

K Černobyľu sa Rusi dostali už skôr. Odtiaľ ešte hrozí nejaké nebezpečenstvo?

- Keby bol dnešný Černobyľ zbombardovaný raketami, boli by to omnoho menšie následky, ako keď došlo k jadrovej havárii v dôsledku prehriatia reaktora a rozbehnutia štiepnej reakcie. Ak by tam dopadla nejaká výbušnina, akurát by rozmetala aktívnu zónu. Bombardovať jadrovú elektráreň nemá veľký význam. Zastaví sa štiepna reakcia, to je celé.

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba však varoval, že ak dôjde k výbuchu Záporožskej jadrovej elektrárne, bude to desaťkrát horšie ako Černobyľ. To si ako máme vysvetliť?

- Oni to zrejme hovorili preto, lebo je tam šesť blokov, tak násobili to riziko, ale nie každý je odborník na jadrovú energetiku.

Čiže Záporožská jadrová elektráreň nie je hrozba pre Slovensko či Európu?

- V Európe by sme si to ani nevšimli. Mňa omnoho viac desí to, že niekto straší jadrovými zbraňami, ako to, že na Ukrajine v Záporoží 2 000 km od nás nejaká raketa trafila administratívnu budovu elektrárne a nie sú odtiaľ hlásené ani obete na životoch. Hrozné je to, že tu je regulárna vojna. Keď trafili televíznu vežu v Kyjeve a zabili päť ľudí, bol to omnoho väčší následok, ako keby zasiahli prázdnu budovu, kde je školiace stredisko pre jadrovú elektráreň. A keby tá veža v Kyjeve spadla na obytné domy, bola by to ešte väčšia katastrofa.

Aké dôležité z energetického hľadiska sú pre Ukrajinu jadrové elektrárne?

- Ak by Ukrajina prišla o jadrové elektrárne, prišla by o 52 percent svojej elektrickej produkcie. Teraz v zime si to neviem predstaviť. Je tiež zázrak, že Rusi ešte nevypli plyn. Ukrajina bojuje a 8 dní dostáva plyn z Ruska. Čiže ak to pôjde ďalej, budú omnoho horšie dôsledky – dochádzajú potraviny, ľudia budú v zime, v chlade.

Čítajte na ďalšej strane: V prípade radiačného ohrozenia berte rádio a utekajte do krytu >>