Päť rokov je odhad európskych expertov, kedy sa dá najskôr odstrihnúť od ruského plynu. Ruský prezident Vladimir Putin nám však toľko času dať nemusí. Najnovšie žiada platby za túto komoditu v rubľoch, a ak nimi nezaplatíme, jednoducho zavrie kohútiky. Odborník na energie Ján Pišta v rozhovore vysvetľuje, koľko vydržíme so súčasnými zásobami plynu, ako bude vyzerať energetická kríza, ktorá už čoskoro môže nastať, aj to, aké alternatívy by nás mohli zachrániť.

Mali by sme za plyn platiť v rubľoch?

– Nemali. Mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme sa tomu vyhli. Bude však záležať na tom, akú menu použije vo svojich májových faktúrach Gazprom. Podľa platných zmluvných podmienok to rubeľ byť nesmie. Obávam sa však, že pre ruskú stranu to nebude prekážka a v máji začne fakturovať v rubľoch. Inak by totiž toto opatrenie nemalo žiadny zmysel. Dekrét ruského prezidenta, ktorý ustanovuje platby v rubľoch, nie je v tomto celkom jasný. Myslím si však, že akékoľvek pochybnosti niekto v krátkom čase rozptýli a jasne povie, že sa bude platiť v rubľoch. To bude okrem iného znamenať, že riziko pohybu kurzu medzi rubľom a inými menami budú niesť európski odberatelia plynu, nie Gazprom.

Čo to bude pre nás znamenať?

- Ak bude rubeľ posilňovať, na to isté množstvo plynu bude treba viac eur, takže plyn bude pre nás zdražovať, a ako bude rubeľ oslabovať, plyn bude zlacňovať. Rubeľ je však momentálne dosť slabý a toto opatrenie ho značne podporí, takže začne posilňovať a nám sa začne plyn zdražovať ešte viac. Toto si zatiaľ málokto uvedomuje. Cez plyn sa budú pohyby kurzu medzi rubľom a eurom prenášať do mnohých ďalších tovarov. Značne to zvýši neistotu. Trhy sú pritom dosť neisté aj bez toho.

Keby sme nezaplatili v rubľoch a Putin by sa rozhodol plyn vypnúť, dokedy by sme vydržali s našimi zásobami?

– V slovenských zásobníkoch máme asi miliardu kubíkov. To je približne pätina slovenskej spotreby. Na jar a v lete je spotreba nižšia, tak by to vydržalo možno až do septembra. Potom by však boli zásobníky úplne prázdne a ostali by sme bez plynu. To je najhorší možný scenár a verím, že k nemu nedôjde. Hneď ako by sa zastavil tok plynu, by totiž vstúpili do platnosti regulačné stupne. Každý veľký odberateľ vie, ako musí znížiť svoj odber plynu v príslušnom stupni. Vďaka takému šetreniu by sme vydržali dlhšie.

Koho by v takom prípade odpojili od plynu ako prvého?

– Priemysel. V prvom slede sa regulujú odberatelia, u ktorých viac ako polovica spotreby plynu nezávisí od vonkajšej teploty, teda nepoužíva sa primárne na vykurovanie. Keď sa však nedostatok plynu prehlbuje, vyhlasujú sa obmedzovacie vykurovacie krivky. To znamená, že spotrebu začnú znižovať aj teplárne a plynové kotolne. Regulačné stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky vyhlasuje plynárenský dispečing.

Aké by to pre Európu a konkrétne Slovensko malo následky?

– Ak by bol úplne zastavený tok ruského plynu do Európy, nastala by skutočná plynová kríza. Zatiaľ totiž plyn tečie, nikto sa ešte nemusí obmedzovať. Hneď by bolo potrebné prijať rozsiahle obmedzujúce opatrenia v celej Európe. Teda aj tam, kde majú dostatok nórskeho plynu a LNG. Také Holandsko, Belgicko a aj Francúzsko či Španielsko by síce mohli fungovať bez obmedzení, no museli by sa tiež značne obmedziť, aby ušetrili plyn pre Nemecko, Česko, Slovensko a iné krajiny, ktoré sú oveľa viac závislé od ruských dodávok.

Dalo by sa to zvládnuť?

Bol by to skutočný test európskej solidarity. Verím, že by v ňom Európa obstála. Vďaka tejto solidarite by potom mohol tiecť plyn cez Česko a Rakúsko na Slovensko. Nebolo by ho však dostatok. Naďalej by platili rozsiahle obmedzenia, ktorými by trpel hlavne priemysel. Teplota v bytoch a kanceláriách by pravdepodobne tiež poklesla. Sú však výpočty, podľa ktorých by to Európa mala ustáť tak, že tam, kde je plyn nevyhnutný, by bol aj počas budúcej zimy.

