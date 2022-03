Kedy sa u nás viac začali šíriť nepravdy?

- Sieť dezinformačných webov, ktoré aktívne šíria proruské naratívy a proruskú propagandu, vznikla približne v roku 2014 a teda vtedy, keď sa na Ukrajine začala prvá agresia - anexia Krymu a vojna na Donbase.

O ktoré médiá ide?

- Určite tam patrí Zem a vek, pri ktorom je známa aj nahrávka šéfredaktora Tibora Rostasa z ruského veľvyslanectva, ktorá je dostupná a kde sa on rozpráva s ruským veľvyslancom na Slovensku o možnej podpore. Tiež tu máme Hlavný denník, ktorý napríklad v jednej svojej časti na webe preberá obsah od tzv. Fondu strategickej kultúry. Podľa ministerstva zahraničných vecí USA je tento fond riadený ruskou rozviedkou. Je podľa mňa problematické, ak na Slovensku máme web, ktorý priamo preberá obsah, ktorý môže byť nejakým spôsobom ovplyvňovaný práve ruskou tajnou službou.

- Potom tu máme Hlavné správy (od minulého týždňa blokované Národným bezpečnostným úradom, pozn. red.), ktoré spája so Zem a vek jedna konkrétna osoba a to je Jevgenij Palcev, ktorý píše ako Eugen Rusnák. Je ruského pôvodu a mal by mať prepojenie na niektoré ruské agentúry, ktoré sú kontrolované štátom. Všetky tri vymenované webstránky dokážu prilákať veľké množstvo ľudí. Dá sa to vidieť aj na interakciách, ktoré získava na Facebooku.

A čo sociálne siete?

- Čo sa týka sociálnych sietí, to je pomerne dosť veľký problém. Určite tam fungujú aj dezinformačné weby, aj keď napríklad Zem a vek už majú Facebook zmazaný. Ľudia, ktorí túto propagandu konzumujú, sa môžu združovať v rôznych skupinách, niekedy v rôznych uzavretých skupinách. Okrem facebookových stránok sa môžu šíriť aj na komunikačných platformách ako Telegram, ktorej obsah nie je vôbec moderovaný.

Darí sa dezinformáciám na Slovensku?

- Veľmi sa im darí, mohli sme to vidieť aj počas pandémie covidu, koľko ľudí odmietalo očkovanie. Dovolím si povedať, že najväčší šíritelia dezinformácií na Slovensku sú v súčasnosti politici a zodpovedá tomu aj výtlak, ktorý majú na sociálnych sieťach. Môžem povedať jeden konkrétny, napríklad Ľuboš Blaha, ktorý za rok 2021 získal niekoľko miliónov interakcií. Sociálne siete sú efektívne a dôležité aj pre aktéra ako Ľuboš Blaha, ktorí tlačia tisíce až desaťtisíce eur na reklamu, aby svoj obsah dostali k čo najväčšiemu množstvu ľudí. K dezinformátorom patria aj páni Marián Kotleba, Milan Uhrík, Milan Mazurek a v posledných rokoch sa k nim prikláňa už aj Robert Fico.

Môže to mať v budúcnosti aj vážnejšie následky?

- Pri covide sme to videli bezprostredne. Ľudia odmietali nosenie rúšok, odmietali sa očkovať, chodili na masové protesty v najhorších obdobiach pandémie. Čo sa týka politickej propagandy, tak tam to môže mať dlhodobejší efekt. Keď sa šíri dlhodobo, tak to nejakým spôsobom, aj keď možno podvedome, ovplyvňuje rozhodovacie procesy a myslenie ľudí. To môže znamenať, že ľudia začnú byť viac proruskí a na takýto dopyt po proruskosti budú musieť odpovedať aj politici. Najhorší scenár, aký si viem predstaviť, je, že jedného dňa, keď proruská propaganda začne účinkovať naplno, tak si ľudia zvolia vládu, ktorá nás v tom najhoršom prípade môže vytiahnuť z Európskej únie a NATO.

Je boj s dezinformáciami dostatočný?

- Od roku 2014 bol veľmi podceňovaný. S príchodom novej vlády vidíme, že je tam chuť a ambícia nejakým spôsobom tento problém riešiť. Vidíme, že na rôznych ministerstvách, či už je to zahraničných vecí, obrany, vnútra, vznikajú nové útvary, odbory, oddelenia, ktoré sa majú venovať práve boju s dezinformáciami. Aktívne sa tomu venuje polícia. Povedal by som, že štát začína problém nejakým spôsobom chápať, no nie je to všetko.

Aké ďalšie kroky treba podniknúť?

- Nejakým spôsobom treba upraviť aj vzdelávací systém, aby reflektoval na súčasnosť, či už je to kritické myslenie, mediálna a digitálna gramotnosť. Slovensko ako také nemôže samo uspieť v boji s dezinformáciami. Sociálne siete sú pomerne efektívnym miestom na šírenie takéhoto obsahu. Európska únia by mohla nejakým spôsobom zakročiť proti sociálnym sieťam a biznis modelu, ktorý majú a to je podľa môjho názoru uprednostňovanie zisku pred možným negatívnym dosahom na spoločnosť.

