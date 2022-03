V Mariupole žilo ešte pred tromi týždňami približne toľko obyvateľov ako v Bratislave. Za pár dní je všetko inak. Prístavné mesto je odrezané od sveta na zemi aj po mori. Ľudia sú týždne bez dodávok elektriny, jedla, pitnej vody. Kto neušiel hneď na začiatku, skončil uväznený v pekle. Pokusy o evakuáciu cez humanitárne koridory zlyhali pre neutíchajúce ruské ostreľovanie. Na uliciach ležia mŕtvoly, rozmáha sa zúfalstvo a podľa prognóz Mariupoľ to najhoršie ešte len čaká. Odborníci sa zhodujú, že práve tu dochádza k jasnému porušeniu pravidiel vojny zo strany Putinových vojsk. Dokedy sa tomu bude svet prizerať?

Podobný osud, aký Rusi v minulosti pripravili čečenskému mestu Groznyj či sýrskemu Aleppu, teraz zrejme čaká ukrajinský Mariupoľ. Práve tu ukazuje Putinova agresia svoju najodvrátenejšiu tvár. Ostreľovanie dosahuje frekvenciu jedného úderu za minútu. Všade sa váľajú mŕtvoly a rozmáha sa zúfalstvo. Mesto je obkľúčené ruskými vojakmi a každá ďalšia explózia z neho žmýka zvyšky života. Tak opisujú situáciu priamo z miesta dvaja novinári agentúry AP.

V úzkej priekope narýchlo vyhĺbenej v zamrznutej zemi ležali telá niekoľkých detí. Bol tam 18-mesačný Kirill zasiahnutý do hlavy šrapnelom. Bol tam 16-ročný Iľja, ktorému výbuch roztrhal nohy počas futbalového zápasu na školskom ihrisku. Bolo tam dievčatko odeté v pyžame s obrázkami jednorožcov. Všetci sú uložení s desiatkami ďalších ľudí v masovom hrobe na okraji mesta. Telá treba hodiť do priekopy čo najrýchlejšie. Čím dlhšie ste vonku, tým viac sa vystavujete riziku. „Prajem si jediné, aby sa toto skončilo,“ zúril robotník Volodymyr, zatiaľ čo vyťahoval vrecia s mŕtvolami z nákladného auta. „Do čerta so všetkými, s tými ľuďmi, čo toto začali!“ povedal.

Smrť je všade. Miestne úrady registrujú vyše 2 500 mŕtvych, ale mnohé telá nemôžu byť započítané pre neustále ostreľovanie. Moskva tvrdí, že na civilistov neútočí, ale miestni lekári hovoria, že na každého zraneného ukrajinského vojaka im prejde pod rukami desať civilistov.

Okrem jedla tu chýba aj elektrina, voda je vzácnosťou. Obyvatelia rozpúšťajú sneh, aby mali čo piť. Pália kusy nábytku v improvizovaných ohniskách, aby si v mrazivých podmienkach ohriali ruky a uvarili niečo z tej trochy jedla, ktorú ešte majú. V meste funguje už len posledná nemocnica. V jej podzemí prerobili sklad potravín na márnicu.

Ešte pred niekoľkými týždňami bol pritom Mariupoľ na ceste k úspechu so svojimi prekvitajúcimi železiarňami a oceliarňami i prístavom pre veľké lode. Jeho geografická poloha, ktorá mestu pomáhala, sa však teraz obrátila proti nemu. Mariupoľ leží presne medzi regiónmi ovládanými proruskými separatistami a polostrovom Krym anektovaným Ruskom v roku 2014. Dobytím prístavu by Rusi získali prístup na Krym „suchou nohou“ a tiež kontrolu nad Azovským morom.

