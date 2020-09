Odborníci o smrteľnej nehode na priechode pre chodcov: Jedna vec hneď udrela do očí! ×

Mali by chrániť chodcov, v skutočnosti sú priechody veľmi nebezpečným miestom. Dokazuje to aj smrť dievčaťa († 18) v Bratislave, ktorú v pondelok priamo na priechode zrazila známa Slovenka, návrhárka Daniela Kralevich. Dopravný expert hovorí, že pri takýchto nehodách je v drvivej väčšine hlavným vinníkom vodič, no svojím správaním si často o tragédiu koledujú aj chodci.