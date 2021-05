Matovič chce zachraňovať pôrodnosť na Slovensku a rodiny chce motivovať 200-eurovým prídavkom na deti. Peniaze na to chce nájsť zmenou výberu daní a odvodov. To v konečnom dôsledku mnohým zníži čistý plat. Pôvodná verzia tiež rátala so zvýšením DPH na 25 percent, čo by znamenalo zvýšenie cien všetkých tovarov a služieb. Presadí Matovič vyššie príspevky pre rodičov, no za cenu veľkého zdraženia a nižších platov pre všetkých?

Minister financií Igor Matovič v stredu večer prvý raz podrobnejšie informoval o svojich plánoch na daňovo-odvodovú reformu. Tá bude podľa jeho slov „výrazne prorodinná". Odvoláva sa na štatistiku Eurostatu, podľa ktorej sú slovenské rodiny s deťmi najviac ohrozené chudobou. „Zo Slovenska urobíme štát, kde rodiny budú chcieť mať deti," vyhlásil minister financií.

Základnými piliermi Veľkého tresku majú byť podľa Matoviča férové dane, jedna daň a jeden odvod, ako aj 200 eur mesačne pre rodičov na dieťa. Kým dnes rodičia poberajú na dieťa prídavok vo výške 25,50 eura a pracujúci si môžu uplatniť bonus 23 eur, resp. 46 eur na dieťa do 6 rokov.

Po novom má byť základná dávka na jedno dieťa 100 eur mesačne. Pracujúci rodičia by k tomu dostali ešte daňový bonus vo výške maximálne 100 eur, suma by sa však znižovala s rastúcim platom. Väčšina rodín s deťmi by tak oproti súčasnosti získala zhruba o 150 eur až 200 eur na dieťa mesačne viac.

Ekonómovia sa však pri týchto nápadoch chytajú za hlavu. „Zverejnený návrh daňovej reformy obsahuje v názve chybu. Reforma nebude znamenať Veľký tresk, ale Veľký trest pre produktívnu časť populácie,“ upozorňuje Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

„Časť reformy, ktorá znamená zvýšenie prídavkov na deti a ktorá bude stať vyše 2 miliardy eur, by sa musela financovať napríklad zvýšením DPH či už to bude na 25 % alebo inú sadzbu, potenciálne by to mohlo byť až 27 %,“ varuje bývalý minister práce a expert na dane a odvody Jozef Mihál (SaS).

