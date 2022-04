Mnohé štáty Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska sú závislé od ropy a zemného plynu z Ruska. Po tom, čo Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, je odstrihnutie sa od ruských energetických surovín zrejme už len otázkou času. Keďže ide o náročnú a radikálnu zmenu, nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Európska komisia a Medzinárodná energetická agentúra preto vypracovali manuál opatrení, ktorými sa môže začať riadiť už dnes každý z nás. Okrem toho, že ním znížime závislosť EÚ od Ruska, pomôžeme klíme a navyše môžeme ušetriť až 500 eur ročne.

Dôsledky vojny na Ukrajine sa premietajú aj na účtoch Slovákov. Radikálne zdraželi potraviny, palivo, služby aj energie. Mnohí ľudia si už z výplaty nedokážu dovoliť to, čo kedysi a je potrebné sa v mnohom uskromniť. Odborníci na energetiku zostavili manuál s deviatimi radami, vďaka ktorým dokáže jedna domácnosť ušetriť viac než 500 eur ročne. Navyše vďaka nim znížite závislosť od ruských palív, keďže až 70 percent z celkových príjmov z exportu plynu má Rusko práve od európskych odberateľov. „Ak by sa týmito krokmi riadili všetci obyvatelia EÚ, ušetrili by sme asi pätinu barelov dovážanej ropy ročne a asi 15 percent dodávok zemného plynu dovážaného z Ruska,“ informuje energetická agentúra.

Prvou radou je znížiť kúrenie a menej časté používanie klimatizácie. Priemerná teplota vykurovania v domácnostiach v celej Európskej únii je viac ako 22 °C, no v mnohých by stačila aj 19 °C alebo 20 °C. Podľa sociológa Michala Vašečku tieto odporúčania takmer nik nedodržuje a Slovensko je prekúrené. „Slovensko patrí ku krajinám, ktoré to preháňajú. My sme svojho času mali pomerne lacnú energiu zo Sovietskeho zväzu a trošku sme si zvykli ňou plytvať,“uviedol. Znížením termostatu vo vašej domácnosti len o 1 °C by ste ušetrili približne 7 % energie, ktorú spotrebujete na vykurovanie.

Za každý stupeň, ktorý v priemere znížite na vykurovanie, by ste si mohli ušetriť viac ako 70 eur z ročného účtu za energiu. Jednotlivé miestnosti vykurujte podľa účelu a potreby - využívajte vznikajúce teplo z domácich spotrebičov pri pečení a varení v kuchyni. Kúrenie by ste ale nemali úplne vypínať ani v prípade, že sa v byte aktuálne nezdržujete. „Radiátory by som nevypínal, nábeh vykurovania na požadovanú teplotu potom trvá dlhší čas a vyžaduje si vyššiu spotrebu tepla,“ radí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš.

„Podstatné pre spotrebiteľa je, aby mal doma nové okná, bol zateplený, mal vyregulovanú vykurovaciu sústavu, zaizolované rozvody teplej vody. Toto je pravá úspora nákladov na teplo a samozrejme nastupuje aj správanie spotrebiteľov. Vetranie naraz a najlepšie na prievan, nezakrývať vykurovacie telesá ani dlhými záclonami, či závesmi, nehrať sa na kúrenára a stále sa hrať s termostatickými hlavicami na radiátoroch,“ vymenoval Janiš. Podobne ako pri radiátoroch sa dá ušetriť aj pri klimatizácii. Nastavením teploty vašej klimatizácie o 1 °C môžete znížiť spotrebu elektriny takmer o 10 % a ušetriť 20 eur ročne.

Odborník na energie Ján Pišta hodnotí tieto rady ako správne a pridal jednu ďalšiu: „Mnohí nechávajú tiecť prúd teplej vody v sprche, aj keď pod ňou nestoja. Týmto spôsobom je možné ušetriť tiež dosť energie na jej zohrievanie.“



Ak naozaj nastúpia sankcie na ruskú ropu, prípadne Gazprom stopne dodávky plynu, bude reálny nedostatok týchto komodít. „V krízovej situácii však bude problém vynútiť takéto šetrenie. Bude veľmi záležať na uvedomelosti, disciplíne a solidarite každého jedného človeka. Obávam sa, že toto bude veľmi ťažko dosiahnuteľné, pretože zatiaľ nevidím nikde uvažovanie týmto smerom. Politici sa vo svojich prejavoch bránia pomenovať to, že sa budeme musieť všetci uskromniť. Uskromnením dokážeme ušetriť omnoho viac, než len cenovým tlakom, pretože napríklad pre mnohé domácnosti je ľahšie strpieť vyššie náklady a udržať si svoj komfort. Dokážu na to dokonca použiť aj časť úspor. Pri takomto zmýšľaní bude pre nich oveľa ťažšie prijať nútené obmedzenie,“ podotkol.

Na potrebu šetrenia upozornil aj ekologicko-ekonomický analytik a občiansky aktivista Juraj Melichár: „Existuje viacero vecí, ktoré môžeme v našich domovoch spraviť aj zadarmo alebo málo peňazí a znížiť si účty za energie. Od správneho vetrania (krátko a intenzívne), cez zníženie teploty o 1°C až po vypínanie spotrebičov v čase keď ich nevyužívame. Pri dlhodobejších riešeniach je najdôležitejšie najskôr zatepliť dom a až potom uvažovať o výmene plynového kotla, napríklad za tepelné čerpadlo. Úspory musia byť na prvom mieste, pretože okrem ceny plynu sa bude zvyšovať aj cena elektriny.“ Domácnosti môžu tiež využiť dotáciu na solárne systémy, tepelné čerpadlo a kotol na biomasu cez program Zelená domácnostiam.