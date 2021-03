Problémy s prihlásením sa na očkovanie by mali skončiť už budúci týždeň v pondelok. V marci príde toľko vakcín, koľko k nám prišlo spolu za posledné tri mesiace. Už od apríla by sa mali začať očkovať aj ľudia nad 40 rokov. Situáciu zlepšia aj nové vakcíny.

Od pondelka 15. marca by mal systém registrácie na očkovanie fungovať, potvrdila to štátna tajomníčka Jana Ježíková v relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Dobrou správou je, že príde oveľa viac vakcín ako doteraz. „Budúci týždeň príde na Slovensko 100-tisíc dávok Pfizer navyše," povedala Ježíková. „V marci budeme mať k dispozícii toľko očkovacích látok, ako k nám bolo privezených spolu za december, január a február,“ doplnila.

Tento mesiac by sa malo otvoriť registrovanie ľudí nad 60 rokov aj na vakcínu od firmy Pfizer. Veková skupina od 60 do 70 sa môže v súčasnosti očkovať len vakcínou od AstraZeneca. V apríli by mali pribudnúť termíny na očkovanie pre ľudí nad 50 rokov a v máji nad 40 rokov.

Situáciu zlepšia aj vakcína Sputnik V, ktorú už máme na Slovensku a Johnson and Johnson, ktorá by mala prísť v apríli. Má výhodu, pretože sa očkuje len jednou dávkou.

Štátna tajomníčka Ježíková sa zároveň ospravedlnila všetkým, ktorí striehli pri počítačoch a pokúšali sa prihlásiť blízkych na očkovanie. Zároveň sa od pondelka spustí nový systém čakárne.

„Vyberiete si miesto očkovania, vyplníte formulár a odošlete požiadavky," vysvetľuje Ježíková. „Keď budeme otvárať nové termíny, všetky požiadavky z čakárne sa tam automaticky presypú a ľuďom príde oznam, kedy majú prísť na očkovanie," dodala.

Následne budú ľudí volať na očkovanie podľa veku, najskôr sa teda na očkovanie dostanú starší ľudia.

