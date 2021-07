Očkovanie je prevencia, čiže predchádzanie vzniku choroby. Preto sa často pripodobňuje k zavedeniu povinného nosenia bezpečnostných pásov v aute na základe dôkazov o ich účinnosti v prevencii vážnych zranení v prípade havárie.

„Bezpečnostné pásy nie sú pohodlné. V skutočnosti sú otravné. Dokonca nie vždy zabránia vážnemu zraneniu či dokonca smrti pri rozsiahlej havárii. Sú však to najlepšie, čo máme na predchádzanie vážnych dôsledkov dopravných kolízií,“ uviedla Alexandra Bražinový, epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave v príspevku na sociálnej sieti.

Povinnosť mať bezpečnostné pásy zapnuté pri každej jazde akceptujeme, nespochybňujeme. Zamyslela sa však aj nad tým, ako by to dopadlo, keby boli voči pásaniu sa v aute odporcovia.

„Mohli sme skončiť tak, že na diaľnicu a cestu 1. triedy smú iba ľudia so zapnutými pásmi, všetci „antipásari“ môžu len na miestne komunikácie a to maximálne rýchlosťou 50 km/hod. Prípadne by sa "antipásari" vzbúrili, že nie je predsa možné rozdeľovať ľudí na zapásaných a nezapásaných, že máme slobodu,“ napísala epidemiologička.

Samozrejme, že nezapásaní by pri haváriách častejšie zomreli. Nepriznali by si však chybu a z vysokej úmrtnosti by obviňovali kadekoho, no určite nie seba z neochoty zapásať sa. Chybou je dnes priveľa slobody.

„Dnes máme príliš veľa "demokracie" (myslím tým “vládu ľudu”, zo starovekej gréčtiny: démos – ľud; krátos – vláda. Nie, nie som za menej demokracie, ale o niektorých veciach nemá rozhodovať ľud, ale odborníci a ľudia na to určení), príliš veľa priestoru na šírenie dezinformácií, príliš málo vzdelanosti a rozhľadu,“ vysvetlila Bražinová.

Podľa odborníčky je očkovanie proti Covid-19 jediná cesta von z pandémie. „Nie je to politický krok, rozhodnutie jedného či viacerých ľudí prijaté na manipuláciu davu či za iným účelom. Je to jediná možnosť ako predísť vážnym “zraneniam”, dlhodobým následkom a úmrtiam,“ uzavrela Bražinová.

