Po protestoch a búrlivých diskusiách v parlamente sa nakoniec podarilo schváliť takzvaný očkovací zákon. V praxi zvýhodní očkovaných, ktorých pustia všade. Ostatní si budú musieť platiť testy, ak budú chcieť ísť ku kaderníčke, do reštaurácie či napríklad do elektra.

Parlament schválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Stalo sa tak po troch dňoch búrlivých protestov a politických hádok. Napriek tomu majú niektorí poslanci k novelizovanému zákonu vážne výhrady.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci včera schválili. Za návrh bolo 77 zo 133 prítomných poslancov, 55 bolo proti a jeden nehlasoval. Novela zákona má platiť od dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov. Podpísať ju ešte musí prezidentka Zuzana Čaputová.

Schválená novela umožňuje ÚVZ a jeho regionálnym úradom pri príchode tretej vlny pandémie nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní, o prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu.

Povedané laicky: Žiadne prevádzky sa v prípadnej tretej vlne nebudú zatvárať, ale všetko nad rámec základných potrieb bude pre očkovaných prístupné a neočkovaní budú musieť mať platné testy. Za testy si ale budú musieť zaplatiť, ak budú chcieť ísť do kostola, reštaurácie, divadla, wellness, kaderníctva, hotela, predajne elektro a podobne.

Štát ľuďom preplatí testy len do práce a do škôl. Za ďalšie si už budú platiť sami, ak budú chcieť využívať rôzne služby. Pri poslednej dohode v koalícii sa hovorilo, že antigénové testy budú stáť 5 eur a 2 PCR testy budú zadarmo. Do tohto počtu sa nerátajú indikované PCR testy, keď sa napríklad dostanete do kontaktu s pozitívnym alebo budete mať príznaky covid-19.

Zatiaľ sa ešte nič nemení. Kontrolu testov a potvrdení o prekonaní ochorenia či očkovaní hlavný hygienik Ján Mikas spustí až vtedy, keď sa u nás rozšíri delta a začnú pribúdať prípady nakazených.

