Obyvatelia najväčšieho slovenského sídliska sú zúfalí. Útoky operencov hlásia z viacerých miest, nevedia si s nimi rady. „Okolie Mlynarovičova – hrozné útoky vrán na ľudí. Už sa bojím chodiť večer domov z práce. Silný náraz do hlavy, poranená hlava a bolesť. Už útočili aj na malého psíka. Dieťaťu vážne môžu ublížiť. Je to ako v hororovom filme. Neviem, kam to nahlásiť. Máte niekto podobnú skúsenosť?“ napísala jedna z miestnych na sociálnej sieti. „Aj moju mamu napadla, keď venčila psa a klovla ju do hlavy. Potom robila na ňu nálety a prenasledovala ju. Podľa mňa sú premnožené,“ pridala svoju skúsenosť Zuzana.

Odborník vysvetľuje, že takéto správanie sa u vrán opakuje každoročne a majú na to dôvod. „V tomto období mláďatá vylietavajú z hniezda. Prvé dni sú zraniteľné, lebo nevedia poriadne lietať. Ich rodičia sa proti akémukoľvek tvorovi, ktorý by potenciálne mohol byť predátor, správajú ostražito, snažia sa ho odohnať,“ povedal nám Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Zdôraznil, že nejde o reálny útok vtákov na človeka, ale skôr o spôsob, ako ho odplašiť od miesta, kde sa mláďatá nachádzajú. Toto správanie vrán potrvá len niekoľko dní, kým sú mláďatá najzraniteľnejšie. Nie všetky však reagujú rovnako. Môže ísť o jeden pár, ktorý je viac ostražitý.

