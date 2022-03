V závere budúceho týždňa by sa malo na Slovensku výrazne ochladiť. Maximálne teploty vzduchu majú byť v južných oblastiach SR približne šesť stupňov Celzia, na severe miestami aj celodenný mráz. Malo by aj výdatnejšie zapršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Studený front má do strednej Európy začať postupovať v utorok (29. 3.). „Studený vzduch prenikne definitívne na celé naše územie pravdepodobne 1. alebo 2. apríla," priblížili meteorológovia.

Najprv dážď, potom sneženie

Podľa meteorologickej stránky imeteo.sk k nám začne postupovať studený front od severozápadu. Výraznejšie zrážky očakávajú už v strede týždňa. „Tie by mohli priniesť aj niekoľko desiatok milimetrov zrážok. V oblasti hôr by do konca piatka mohlo spadnúť aj 40 mm zrážok,“ uviedli na svojej stránke.

Bláznivý 1. apríl

Tohtoročný 1. apríl bude naozaj bláznivý. Začne k nám prúdiť ešte chladnejší vzduch a teploty poriadne klesnú. „Na celé naše územie sa vrátia nočné mrazy a na severe územia bude mrznúť aj počas dňa. Cez deň v najteplejších oblastiach nášho územia vystúpia teploty len slabo nad hranicu +5 °C, čo sú mimoriadne nízke teploty,“ uvádza imeteo.sk.

„Apríl je známy premenlivým počasím, ktoré zvykne priniesť sneženie ešte aj do nížin, ale z dlhodobého priemeru je blížiace sa počasie veľmi nezvyčajné. Očakávané teploty počas budúceho víkendu budú o viac ako 10 °C podpriemerné,“ dodali.

Kedy sa zas oteplí

Sneženie očakávajú na severe aj v nižších polohách, inde by malo snežiť od výšky približne 500 metrov. Pozvoľne otepľovať by sa malo začať od 5. apríla.

