Smutné správy prichádzajú pravidelne zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Neprejde týždeň, že by neinformovali o ďalšej obeti zo svojich radov. Je to o to smutnejšie, že tie, ktoré vírusu podľahli, sa nakazili pri práci. „S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu o úmrtí našej kolegyne, sestry, členky RK SaPA v Starej Ľubovni. Pani Anna Čenščáková prehrala svoj dlhý boj s ochorením COVID-19 vo veku 58 rokov,“ informovala komora sestier tento týždeň na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Pani Anna pracovala ako sestra v ambulancii praktického lekára a na ambulancii pohotovostnej služby. Koronavírusom sa nakazila v práci aj napriek tomu, že sa chránila všetkými dostupnými pomôckami. Tragédiou je, že vírus sa preniesol aj na jej manžela, ktorý ochoreniu taktiež podľahol.

Prípad pani Anny však v posledných dňoch zďaleka nie je jediným. „Je nám nesmierne ľúto, že musíme oznámiť už desiatu obeť COVID-19 spomedzi sestier a pôrodných asistentiek. Obdržali sme informáciu, že nás opustila kolegyňa, pôrodná asistentka pani Milka Martikáňová.“

Pani Milka pracovala takmer 40 rokov na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Považskej Bystrici, čo sa jej stalo nakoniec osudným. Zákerným vírusom sa rovnako nakazila v práci. Chorobe podľahla ešte 12. januára. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadrila úprimnú sústrasť dotknutým rodinám, priateľom a kolegom.