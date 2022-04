Novinka, ktorá má motoristom uľahčiť život a niektorým aj ušetriť, keďže pri aktuálnom zdražovaní poteší každé euro. Tento rok si priplatíme aj za dovolenky, no na ceste autom možno niečo ušetríme. Do ponuky diaľničných známok by mala k ročným, 365-dňovým, mesačným a desaťdňovým pribudnúť nová - jednodňová, ktorá bude platiť vo všetkých štátoch Európskej únie. Výhodou má byť najmä pre dovolenkárov, ale cena bude zrejme rozdielna podľa auta. Dobrý nápad či hlúposť? Reakcia dopravného experta vás prekvapí.

Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky odhlasoval pred pár dňami Európsky parlament. Hlavnou myšlienkou má byť zamedzenie tomu, aby si vodiči, prechádzajúci cez krajinu pár desiatok minút, museli platiť týždňové či dokonca mesačné známky. „Zavádzame tzv. eurovignette, rovnaké pravidlá pre mýto na diaľničné úseky po celej Európskej únii," povedal europoslanec Ivan Štefanec (KDH).

Hlavnou výhodou bude, že si napríklad Slováci po ceste k „slovenskému moru“ nebudú musieť kupovať niekoľko diaľničných známok, ale bude im stačiť jedna na cestu tam a jedna na cestu späť. Pri dnešných cenách diaľničných známok zaplatíte za cestu po diaľnici do Chorvátska cez Maďarsko 14,10 eura za 10-dňovú známku Ak si vyberiete trasu cez Rakúsko a Slovinsko, potrebujete známky v oboch krajinách – 9,60 eura stojí rakúska 10-dňová, Slovinci majú v ponuke len 7-dňovú za 15 eur, čiže ak budete dlhšie ako týždeň, musíte si kúpiť dve a celková cena sa vyšplhá takmer na 40 eur.

To všetko by malo odpadnúť po nástupe novej digitálnej jednodňovej známky, ktorá by mala platiť 24 hodín od aktivácie. Otázkou, ktorá teraz zaujíma všetkých motoristov, je cena tejto známky. Tá totiž nebude jednotná pre všetkých, ale má sa odvíjať od toho, či jazdíte na naftu, benzín alebo hybridný pohon. Cenotvorba bude založená na princípe „znečisťovateľ“ platí, takže jednoducho povedané - čím má automobil vyššie emisie skleníkových plynov, tým vyšší poplatok zaplatí. To príde najmä majiteľom starších áut ako diskriminačné.

Správne nastavenie ceny bude kľúčové a bude mať efekt na využívanie tejto známky. „Môže sa totiž stať, že používanie jednodňovej e-známky spôsobí celkový pokles tržieb z predaja desaťdňovej známky, ktorá pri cene 10 eur v súčasnosti tvorí až pätinu všetkých tržieb z predaja e-známok,“ podotkol šéf Výskumného ústavu dopravného (VÚD) Ľubomír Palčák.

Podľa neho je potrebné si uvedomiť, že krátkodobé diaľničné známky využívajú najmä tí vodiči, ktorí využívajú diaľnice jednorazovo. A to môže znamenať veľký výpadok tržieb. „Vodič tranzitujúci cez SR v dovolenkovom období zaplatí pri týždennej dovolenke (cesta tam a späť) za desaťdňovú diaľničnú známku 10 eur. V prípade, ak vstúpi do platnosti jednodňová diaľničná známka napr. s cenou 2 eurá, zaplatí tento vodič úhradu za použitie diaľnic a rýchlostných ciest celkovo len 4 eurá, čo predstavuje 60-percentný pokles tržby. Preto bude veľmi dôležité správne nastaviť cenovú politiku tak, aby nielen vodiči získali benefit, ale zároveň aby nedošlo k masívnemu zníženiu tržieb z predaja krátkodobých diaľničných e-známok,“ uviedol príklad.

Na druhej strane, po zavedení jednodňovej známky môžu podľa Palčáka diaľnicu využiť aj príležitostní vodiči, ktorí by neboli ochotní platiť za 10-dňovú známku a radšej by išli po cestách I. triedy. „Ak však bude cena jednodňovej známky pre takéhoto vodiča dostatočne atraktívna, stúpnu tržby z predaja vplyvom týchto vodičov a zároveň dôjde k ďalšiemu odľahčeniu siete ciest I. triedy, ktoré často vedú intravilánmi miest a obcí,“ vysvetlil.

