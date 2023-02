"Olaplex predáva svoj produkt ako ,čistý´a bez agresívnych chemikálií. Svoje produkty tiež ponúka ako ,vedecky dokázané´ na prevenciu a opravu poškodenia vlasov. Pravda je taká, že na rozdiel od ich tvrdení Olaplex používa prísady ako silikóny a sulfáty. Produkty obsahujú zložky, ktoré sú známe ako dráždivé a (aspoň donedávna) dokonca karcinogény,“ uviedla Amy Davisová, spoluporadkyňa v súdnom spore, v e-mailovom vyhlásení pre televíznu stanicu FOX.

Podľa žaloby, ktorá bola podaná minulý týždeň na americkom okresnom súde Central District of California, produkty Olaplex obsahujú lilial, chemickú zlúčeninu, ktorá sa často používa ako parfum v kozmetike. V roku 2020 Európska únia nariadila, že produkty obsahujúce lilial by mali začať s postupným vyraďovaním chemickej zlúčeniny do marca 2022 pre obavy z jej vplyvu na plodnosť.

Okrem lilial produkty tiež obsahujú, „okrem iných drsných zložiek, sírany, silikóny, benzén alebo zložky, ktoré sa kombinujú, aby sa stali benzénom, lilialom a inými známymi alergénmi, senzibilizátormi a dráždidlami pre pokožku,“ uvádza sa v sťažnosti. A čo viac, benzén je známy karcinogén, ktorý môže viesť k leukémii a iným rakovinám a krvným poruchám, podľa National Cancer Institute.

Žaloba, podaná minulý týždeň na kalifornskom okresnom súde, tvrdí, že žalobcovia "prišli o vlasy - v niektorých prípadoch o viac ako polovicu a na iných zanechali plešaté miesta". Dodáva, že ich vlasy zostali "suché, krehké, krepovité a matné". "Vlasy sa rozštiepili a polámali, čo spôsobilo, že vyzerajú neupravené a ako burina," uviedli.

Právnici v žalobe tiež uviedli, že žalobcovia zvažovali akékoľvek iné príčiny problémov s vlasmi a pokožkou hlavy, ale zistili, že na vine sú samotné produkty Olaplex. "Je to výrobca produktov starostlivosti o vlasy, ktorý je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov. Olaplex to nedokázal. Naši klienti podali túto žalobu, aby zobrali Olaplex na zodpovednosť a chránili ostatných nič netušiacich spotrebiteľov," dodala Davisová. Žalobcovia požadujú peňažné a represívne odškodné vo výške 70-tisíc eur.

