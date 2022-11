Za obľúbeným obchodom s lacným oblečením sme doteraz cestovali do Rakúska. Primark otvorí na Slovensku svoju prvú predajňu, ktorá bude súčasťou rozšírenia nákupného centra Eurovea 2 budúci rok v apríli. Už teraz však zháňajú prvých zamestnancov, ktorým ponúkajú štedrý plat, ale aj benefity.

Sme Primark, jedna z najväčších značiek v maloobchode s módou - píše sa hneď v úvode jedného z inzerátov na portály pracovných ponúk Profesia. Primark je pritom Slovákom veľmi dobre známy napriek tomu, že za najbližšou predajňou museli cestovať až do Viedne. Značka má hlavné sídlo v írskom Dubline a vyznačuje sa trendovými kúskami za nízke ceny. Dnes má po celom svete otvorených takmer 400 pobočiek.

Spoločnosť aktuálne spustila aj veľký nábor zamestnancov, ktorým ponúkajú zaujímavé finančné ohodnotenie a to od 1 600 do 2 000 eur mesačne. Tímovej manažérke napríklad ponúkajú plat 1 650 eur v hrubom, vedúcemu oddelenia zas 1 700 eur mesačne. Najlákavejší inzerát ponúka Profesia pre zástupkyňu manažérky predajne a to 2 000 eur.

Tým, to však nekončí. Primark ponúka svojim zamestnancom aj rôzne benefity, ako napríklad elektronickú stravovaciu kartu, zamestnaneckú zľavu, a tiež psychologické, právne a finančné poradenstvo. "Máme korene v Írsku a v posledných rokoch sme sa rýchlo rozrástli. Máme viac ako 395 obchodov po celej Európe a Amerike. Ide nám predovšetkým o zábavu, módu a skvelú kariéru. Sme rýchli a po celý čas ponúkame úžasnú módu za úžasné ceny," deklaruje zastúpenie značky na webe pracovných ponúk.

Anketa Tešíte sa na príchod Primarku na Slovensko? Áno, pôjdem tam hneď v prvý deň 29% Nie, radšej mohli na Slovensko prilákať nejaký iný zaujímavý reťazec 7% Je mi to jedno, aj tak tam nepôjdem 64% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný