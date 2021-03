Vŕtanie sa v nose, nadávanie či praskanie kĺbov. Každý z nás má to svoje. Zvyky, ale aj zlozvyky, sú neoddeliteľnou súčasťou života a pre život majú svoj význam. Aj keď niektoré sú považované za nechutné, môžu byť pre naše zdravie veľmi prospešné. Pozrite, ako vám vaše zlozvyky pomáhajú.

1. Obhrýzanie nechtov Zdroj: profimedia.sk

Obhrýzanie nechtov patrí medzi rozšírený zlozvyk u žien ale i u mužov. Mnohí z nás by sa ho radi zbavili. Vizuálne to nie je najpríjemnejší pohľad, no človek, ktorý si obhrýza nechty tak uvoľňuje stres. Hryzením nechtov alebo kožičky jeme aj baktérie, čo vedie k tomu, že náš imunitný systém sa naštartuje a telo začne produkovať viac bielych krviniek, aby sa bránili. Naše telo taktiež dokáže identifikovať baktérie, ktoré tam už raz boli a dokáže vytvoriť lymfocyty, ktoré ich porazia. Niektoré štúdie tiež hovoria o tom, že malé deti, ktoré si cmúľajú prsty a obhrýzajú si nechty sú odolnejšie voči alergiám.