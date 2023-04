Od mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Nárok na obedy zadarmo však nebudú mať deti z osemročných gymnázií. Predkladateľka návrhu to chce zmeniť.

Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy od 1. mája štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa v základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa v základnej škole sumou 2,30 eura. Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu od poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorý pri schvaľovaní novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi schválil parlament začiatkom mesiaca. Poslankyňa teraz predkladá do parlamentu legislatívny návrh, podľa ktorého by nárok na dotáciu na stravu mali od septembra tohto roka aj žiaci osemročných gymnázií.

Ako dodala, nevidí dôvod, prečo by deti na osemročných gymnáziách nemali mať obedy zadarmo, keď sú v tom istom veku. „Verím, že sa mi podarí presadiť tento návrh a deti z gymnázií nebudú nijakým spôsobom znevýhodňované oproti žiakom na druhom stupni základných škôl,“ dodala poslankyňa za hnutie Sme rodina.

„Tieto deti dotáciu na stravu doteraz nikdy nedostávali, takže ide o úplne novú úpravu a ďalšie finančné vplyvy a potrebnú hlbšiu analýzu. Ak by som deti navštevujúce osemročné gymnáziá riešila spolu s deťmi navštevujúcimi ZŠ a posledný ročník MŠ, nemohla by som návrh presadiť tak, aby bol pre drvivú väčšinu detí účinný od 1. mája. S návrhom prichádzam ihneď, ako to bolo možné,” dodala.

