Podľa odporúčania pandemickej komisie by sa obchody s nepotravinovým tovarom mali zatvoriť od 21. decembra. To by spôsobilo veľké problémy nielen kamenným predajniam, ale aj internetovým predajcom. Po Slovensku totiž fungujú stovky výdajných miest, ktoré sú v priestoroch, kde sa má predaj zakázať.

Navyše, pre zatvorené obchody sa dá očakávať zvýšený záujem o online nákupy. Kuriéri však už teraz pracujú na plné obrátky a nestihli by ľuďom doručiť všetky zásielky. Možnosťou je ešte vyzdvihnutie zásielok na poštách, no tam sa pre nápor môžu tvoriť veľké rady.

Internetové obchody sa preto spojili a poslali vláde spoločnú výzvu, v ktorej apelujú na to, aby mohli počas avizovaného lockdownu obchody naďalej vykonávať výdaj tovaru nakúpeného cez internet alebo cez telefón. „Veríme, že aj napriek avizovaným tvrdým opatreniam od 21.12. sa obmedzí maloobchodný predaj napokon len čiastočne, a to spôsobom, aký zvolila aj v prípade prvej vlny pandémie, kedy obchody mali povolený výdaj online objednávok," uviedla marketingová manažérka Datartu Sabina Boudová.

Cieľom spoločnej výzvy je vyhnúť sa kolapsu doručovateľských spoločností. „Výdajné miesta musia mať garanciu, že môžu mať otvorené a zákazníci musia mať istotu, že predvianočné a povianočné nákupy si dokážu bez problémov vyzdvihnúť neďaleko svojho domova," uviedol za doručovateľskú spoločnosť Zásielkovňa Alexander Jančo.

Lukáš Baudyš zo spoločnosti Alza.sk komentoval, že počas lockdownu ostanú e-shopy jedinou možnosťou zásobovania obyvateľov Slovenska nepotravinovým tovarom. „Aby mohli splniť v tejto zložitej situácii svoju nezastupiteľnú úlohu, potrebujú od vlády záruky, že nebudú obmedzené ich vlastné výdajné miesta ani partnerské odberné miesta ako napríklad Zásielkovňa. Obmedzenie výdajných miest by viedlo ku kolapsu dopravcov, ktorí teraz doručujú na hrane svojich možností," zdôraznil.

Ak by mali byť predajne úplne zatvorené, znamenalo by to pre ne obrovské prepady. „Z hľadiska predaja totiž hovoríme o najdôležitejšom období v roku. Napríklad minulý rok sa nám podarilo v posledných dňoch pred Vianocami presiahnuť obchodné plány o 200 percent," uviedla Boudová.

Vladimír Sušil za značky Datart a Hej.sk dodal, že je potrebné spomaliť aktuálny vývoj pandémie. Čiastočné zachovanie fungovania maloobchodu je podľa jeho slov dôležité z hľadiska udržania ekonomiky. „Preto veríme, že vláda v najbližších dňoch predstaví také opatrenia, ktoré nebudú viesť k úplnému obmedzeniu predaja a následnému kolapsu doručovateľských služieb,"dodal.

