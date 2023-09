Inšpektori na svojej webovej stránke uverejnili hneď dva oznamy pre spotrebiteľa. Prvý sa týka produktu: Dojčenská kombinéza pre dievčatko Turtledove London pôvodom z Veľkej Británie. Pri nosení kombinézy s dlhým rukávom hrozí deťom riziko zadusenia.

Pri skúške ťahom sa z dojčenskej kombinézy oddelili časti kovových gombíkov, resp. trukiel. "Tieto jednotlivé časti kovových gombíkov úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú uvoľnené kovové gombíky riziko zadusenia," odôvodnili inšpektori.

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

"Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať," dodali inšpektori.

