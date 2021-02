Už dlhodobo nám chýba 3 500 lekárov, ďalších 2-tisíc je v dôchodkovom veku a pre pandémiu vypadlo asi 3-tisíc zdravotníkov. Vláda aktivovala mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, vďaka čomu by Slovensku mali prísť pomôcť zahraniční lekári napríklad z Poľska či Rakúska. Máme tu pritom zdravotníkov z tretích krajín a chcú pomôcť v súčasnej pandemickej situácii slovenskému zdravotníctvu, narážajú však na viaceré legislatívne prekážky.

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) upozorňuje, že zbytočne mrháme ľudskými kapacitami, ktoré už u nás sú. „Majú uznané diplomy, viacerí spravili potrebné skúšky, niektorí na ne ešte čakajú. Väčšina z nich žije na Slovensku," uviedol predseda asociácie Manuchechr Burchanov.

„Počas posledného mesiaca sme riešili prípad troch sestier. Snažili sme sa im pomôcť, aby sa zamestnali, majú uznané diplomy. Vykonávať dočasnú odbornú stáž nemôžu. Jediné, čo im vieme nájsť, sú upratovacie služby v zdravotníctve, čo je demotivujúce,“ priblížila Alona Kurotová z MALnS.

Títo zdravotníci, najmä z Ruska, Ukrajiny či Bieloruska, sú už aj na Slovensku, no vykonávajú často celkom iné profesie. „Máme chirurga, ktorý robí v stavebníctve. Máme reumatologičku, ktorá učí, pretože sa nemôže uplatniť v zdravotníctve,“ uviedla príklady Kurotová. Okrem byrokracie majú problémy aj s rozdielovými skúškami, ktoré sa do značnej miery zameriavajú na slovenské právo a nie na medicínu. Nezvládli ich ani naši lekári.

Zdravotníkov z tretích krajín podporili aj političky, ktoré sa venujú zdravotníctvu - Jana Bittó Cigániková (SaS) a Andrea Letanovská (Za ľudí). „Všetci si uvedomujeme, že by sme mali konať rýchlo, lebo zahraniční lekári by nám mohli pomôcť najmä v pandémii, ale aj do budúcnosti," povedala Cigániková.

Lekárka Letanovská upozornila, že najmä na západnom Slovensku chýbajú sestry a na východe zas lekári. „Mali by sme im ponúknuť kvalitné kurzy, ktoré by ich pripravili na skúšky. A tiež umožniť stážovať v našich nemocniciach, kde by sa pri výkone zdravotníckeho povolania zdokonalili v slovenčine. Rovnako by sme mali odbúrať zbytočnú byrokraciu, ktorou ich zaťažujeme,“ zhodnotila Letanovská.

Iniciatíva podľa jej slov nebude riešiť len akútny stav, ale pomôcť môže dlhodobo v rôznych regiónoch Slovenska. „Myslím si, že lekári z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska sú nám blízki. Relatívne ľahko sa naučia jazyk," dodala poslankyňa Za ľudí.