Vianoce sú tu ani nie o dva mesiace, no už teraz na nás vyskakujú z každej strany vianočné reklamy. V závese nezaostávajú ani komerčné televízie, ktorým pred sviatkami umožnil nový zákon o mediálnych službách rozhodovať o tom, koľko spotov odvysielajú. Do augusta boli telky limitované, zákon im povoľoval zaradiť do vysielania maximálne 20 percent reklamy počas každej hodiny, čo znamenalo, že za hodinu mohli odvysielať iba 12 minút inzercie. Do tohto času sa však nezapočítavali spoty venované vlastnej propagácii či upútavky na programy.

Rada Európskej únie však prijala novú smernicu, ktorá nehovorí o konkrétnej minutáži, ale iba o podiele reklamy počas vysielania. Ten zostáva nezmenený, a teda 20 % v čase od 6.00 do 18.00 a potom rovnako 20 % v čase od 18.00 do 24.00. Televízie si však môžu určiť samy, kedy a koľko reklamy pustia von.

Jedným z dôvodov uvoľnenia bol fakt, že čoraz viac divákov využíva aj iné platformy, ktoré nie sú tak prísne limitované. Oproti nim sú televízie príliš regulované, a preto dochádza k výraznému odlevu reklamy do online priestoru a televíziám klesajú zisky z reklám.

Či pocítia diváci výraznú zmenu, sme sa pýtali samotných vysielateľov. „Oceňujeme novú flexibilitu zákona, no túto väčšiu voľnosť budeme využívať veľmi opatrne a zodpovedne,“ povedal nám riaditeľ Markízy Matthias Settele. „Počas nasledujúcich mesiacov by sme potenciálne mohli urobiť niekoľko minimálnych úprav, čo znamená presunutie jednej alebo dvoch minút z menej frekventovaných hodín do tých divácky populárnejších, ale aj to je potrebné podrobiť analýze a implementovať pri každom formáte veľmi opatrne. Tieto zmeny nebudú pre divákov badateľné, nazval by som ich preto skôr optimalizáciou,“ dodal Settele.

