Spotrebiteľom na Slovensku by už čoskoro mohol pri nákupe potravín pomáhať takzvaný potravinový semafor. Jeho zavedenie plánuje presadiť hnutie Sme rodina, ktoré chce, aby sa o ňom hovorilo na septembrovom rokovaní parlamentu.

Semafor bude zelenou farbou označovať potraviny, ktoré sú zdravé, s jasným pôvodom a zložením. Oranžovou budú označené potraviny, ktoré niektorú z týchto kategórií nespĺňajú a červenou tie, ktoré nespĺňajú minimálne dve kategórie.

„Zákazník musí mať istotu, že kupuje kvalitnú potravinu, že vie odkiaľ pochádza a akú mala cestu počas spracovania až na pult. Toto musí spotrebiteľ vedieť, aby vedel čo nakupuje,“ uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár po stretnutí s drobnými producentmi a predajcami ovocia a zeleniny na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Nitre.

Jednoznačné označovanie pôvodu potravín, predovšetkým ovocia a zeleniny, je veľmi dôležité aj podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša. „Stále chceme zvýšiť podiel slovenských potravín na trhu, z poľa a farmy až na náš stôl, a práve trhoviská na to dávajú dobrý priestor. Každý, kto ide ráno na trh, chce kupovať slovenské potraviny, pretože ak k nám ide paradajka zo Španielska dva dni a potom ju na trhu nejaký priekupník predáva ako čerstvú, tak to asi nie je správne. Zákazník si kúpi takú, čo pestovateľ tu niekde v okolí vypestoval, ráno natrhal a hneď ju aj predáva. Je to o tej čerstvosti a kvalite,“ skonštatoval Bíreš.

Podľa poslanca NR SR za Sme rodina Patricka Linharta by práve potravinový semafor mohol pomáhať pri odlíšení čerstvých slovenských potravín od tých zahraničných, ktoré rôzny priekupníci prebaľujú a vydávajú za lokálne. „Semafor chceme dať do pléna v septembri. Rozdelený bude na dve fázy. Prvá bude dobrovoľná, takže trhovníci a výrobcovia si budú môcť všetko najprv vyskúšať. Bude to formou odmeňovania, nie trestania. Chceme zelenou farbou odmeňovať tých, ktorých potraviny majú jasný pôvod, majú patričné nutričné hodnoty a sú zdravé, tí dostanú zelenú farbu, takže ich budeme motivovať,“vysvetlil Linhart.

