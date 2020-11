V Českej republike za stredu zaznamenali rekordných 15 729 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to najvyšší prírastok od začiatku pandémie. Veľký pozor si však treba dať aj na niečo iné. „Od pondelka 9. novembra 2020 začnú platiť nové pravidlá pre cestovanie českých občanov do zahraničia, ale aj cudzincov (vrátane Slovákov) do Česka. Všetky európske krajiny s výnimkou Vatikánu budú od pondelka minimálne oranžové, väčšina však bude označená červenou,“ informoval na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.

Kým pri oranžových štátoch, medzi ktoré patrí napríklad Nemecko, Cyprus či Grécko, bude cestovanie voľné, s červenými krajinami, kam patrí aj Slovensko, bude platiť oveľa prísnejší režim. „Bude platiť povinnosť otestovať sa cestou späť do Česka pre všetkých občanov, ktorí v červenej krajine strávia viac ako 12 hodín. Zároveň bude povinnosť testu (nie staršieho ako 72 hod.) platiť pre všetkých cudzincov prichádzajúcich do ČR. Druhou možnosťou je absolvovanie 10-dňovej karantény. Bude treba tiež vyplniť formulár pre hygienu. Výnimku z tejto povinnosti by mali mať pendleri, cezhraniční študenti, ako aj tranzity,“ dodal Klus.

Na Slovensku sa vo vybraných okresoch tento víkend uskutoční druhé kolo veľkého testovania. To, či vás Česi cez hranice pustia s negatívnym testom z plošného testovania, zatiaľ nie je isté. „Preverujeme to a určite to v blízkom čase budeme publikovať na stránke MZVEZ,“ uviedol Klus.

Pri ceste k našim západným susedom tiež netreba zabúdať na to, že v Česku stále platí núdzový stav aj zákaz nočného vychádzania v čase od 21:00 hod do 4:59 hod.