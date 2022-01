Variant omikron sa zatiaľ mieša s predchádzajúcim variantom koronavírusu ako aj so sezónnymi ochoreniami a vďaka tomu je obtiažne identifikovať jeho symptómy. Lekári upozornili na nový príznak. Ak ho na sebe spozorujete aj vy, mali by ste sa mať na pozore.

Podľa informácií Národnej lekárskej knižnice USA (U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health) teraz ľudia s koronavírusom čoraz častejšie hlásia gastrointestinálne problémy. Zdá sa, že hnačkou začne trpieť 20 % pacientov s COVID-19 krátko po nakazením omikronom. Ľudia s oslabenou imunitou pri omikrone čelia aj vracaniu alebo častým nevoľnostiam.

Medzi ďalšie príznaky tohto variantu patria aj kašeľ, slabosť, únava, bolesti kĺbov či nádcha. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pridalo na zoznam príznakov koronavírusu aj tri ďalšie nové symptómy. Ktoré to sú? Dozviete sa v »GALÉRII«

Koronavírusovým variantom omikron sa môžu vo väčšej miere ako pri iných variantoch nakaziť aj očkovaní ľudia. Očkovanie však poskytuje aj pri omikron variante vysoký stupeň ochrany pred závažným priebehom ochorenia a hospitalizáciou.

„Podľa najnovších dôkazov poskytuje posilňovacia dávka lepšiu ochranu pred omikron variantom ako základná očkovacia schéma," uviedol Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Dáta z Juhoafrickej republiky ukazujú, že osoby očkované dvoma dávkami majú približne 70 percentnú ochranu pred hospitalizáciou. „Podľa údajov zo Spojeného kráľovstva ochrana pred ochorením síce časom klesá, ale aj niekoľko mesiacov po posilňovacej dávke vakcíny chránia pred hospitalizáciou až na 90 percent," poukázal ŠÚKL.

