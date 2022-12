Tohtoročné Vianoce budú skromnejšie predovšetkým u ľudí vo veku od 18 do 26 rokov. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu. Kým z celej populácie sa do sumy 200 eur plánuje zmestiť takmer 56 % respondentov, pri mladých ľuďoch je to až 71,4 %.

Naproti tomu, v Česku sa do sumy 5 000 českých korún, čo je ekvivalent približne 200 eur, chce pri darčekoch zmestiť iba necelých 40 % respondentov.

Na Slovensku je v porovnaní s Českom menej ľudí, ktorí na Vianoce plánujú minúť rovnakú sumu peňazí než vlani. Viac je tých, ktorí očakávajú nižšie výdavky. „Nie je prekvapením, že v dobe vysokej inflácie, ktorá rastie rýchlejšie než priemerné mzdy, sa mnohí Slováci potrebujú uskromniť,“ vysvetľuje Marek Pokorný z Portu.

Svedčí o tom podľa neho aj klesajúci objem peňazí, ktoré slovenské domácnosti držia na účtoch v bankách. Značí to, že mnohí ľudia musia siahať na svoju finančnú rezervu, je preto logické, že iba malá časť z nich môže akceptovať vysoké ceny a na Vianoce utratiť viac.

