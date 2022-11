Sestry by po novom mohli vystavovať lekárske predpisy. Zmenu má priniesť novela zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová pripomenula, že sestry po väčších kompetenciách volajú už niekoľko rokov.

Sestry by podľa novely mohli realizovať administratívnu činnosť na základe pokynu a indikácie lekára. "Lekársky predpis aj naďalej zostáva vystavený predpisujúcim lekárom," ozrejmil rezort. Sestry podľa neho aj v súčasnosti hoci v rozpore s platnou legislatívou vystavujú pacientom lekárske predpisy.

Sestry by po novom mohol tiež poveriť lekár-špecialista predpisovaním zdravotníckej pomôcky najviac na dobu 12 mesiacov, okrem poverenia pre pacientov s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa a pri trvalej a nezvratnej stómii, kde by bola platnosť neobmedzená.

Lazorová priblížila, že sestry už v roku 2016 žiadali o možnosť predpisovať zdravotnícke pomôcky, niektoré lieky či laboratórne vyšetrenia. Chceli podľa nej tiež realizovať preventívne prehliadky sestrami s pokročilou praxou.

Poukázala, že v okolitých krajinách je to už zaužívaným štandardom. "My na Slovensku pri nedostatku lekárov všeobecnej starostlivosti môžeme takto veľa vecí vyriešiť," dodala s tým, že okrem iného by sa mohol ušetriť čas na pacienta pre lekárov.