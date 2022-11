Mnohí Slováci zvažujú predčasný odchod do dôchodku, len sa obávajú toho, aby sa neukrátili o peniaze. Pravdou je, že niektorí, žiaľ, už nevládzu a iní by si už konečne po rokoch driny radi oddýchli tiež. Doteraz sa vek odchodu do dôchodku riadil tabuľkou, rezort práce však oznámil novinky a vyzerá to tak, že všetko bude úplne inak. Čo sa zmení?

Rezort práce prišiel s viacerými reformami, ktoré nadobudnú platnosť už o pár mesiacov. Medzi ne patria zásadné zmeny v prvom pilieri, zmeny v dôchodkovom veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ale i rodičovský bonus.

Doteraz platilo, že do predčasného dôchodku ste mohli ísť najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Od roku 2023 to však bude úplne inak! Má totiž dôjsť k zrušeniu tabuľky a k naviazaniu dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Zmena dôchodkového veku prináša novinku vo forme odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, to znamená, že do dôchodku môžete odísť po odpracovaní uvedeného počtu rokov bez ohľadu na váš aktuálny vek. "Táto zmena je určená hlavne pre ľudí, ktorí nedokážu vykonávať svoju prácu do vysokého veku, alebo naopak, začali pracovať pomerne skoro," vysvetlil rezort na sociálnej sieti.

Každý Slovák, ktorý sa rozhodne ísť do dôchodku za uvedených podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Novela prináša náhradu súčasného systému, keď je možné požiadať o predčasný dôchodok najviac dva roky pred odchodom do riadneho dôchodku, pri ktorom sa penzia kráti o 0,5 percenta za každý mesiac.

