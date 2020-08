Domácnosti na západnom Slovensku si priplatia, no bude to nižšia suma, než s akou sa rátalo pôvodne. Oproti očakávanému rastu o 2,50 eura pre priemernú trojčlennú rodinu za mesiac, sa náklady zvýšia o približne 1,50 eur mesačne. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý valorizoval ceny pre BVS prvýkrát od roku 2014.

Vďaka novým cenám vodného a stočného bude môcť Bratislavská vodárenská spoločnosť okamžite začať s modernizáciou infraštruktúry, ktorá je vinou zlých rozhodnutí z minulosti v zlom stave „Zreálnenie cien vodného a stočného bolo nevyhnutné, ak sa máme začať starať o vodovody a kanalizácie tak, ako je to potrebné,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Koľko vody si kúpite za 2,50 € z kohútika a koľko balenej si pozrite >>TU<<

Dnes sú po svojej technickej životnosti stovky kilometrov kanalizácií aj vodovodov, ktoré je treba obnoviť. To si už vyžaduje investície viac ako 270 miliónov eur a táto suma sa neustále zvyšuje s tým, ako na hranicu životnosti prichádzajú ďalšie desiatky kilometrov potrubí. Zlý stav vodárenskej infraštruktúry sa už prejavuje na rastúcom počte mimoriadnych udalostí.

Na základe rozhodnutia ÚRSO bude nová cena vodného 1,0135 eur bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem sa bude pohybovať na úrovni 0,9985 eur bez DPH.

Koľko platia v ostatných regiónoch nájdete >>TU<<

Aj po zmene ceny vodného si budú môcť ľudia vybrať, či si za približne dve a pol eura kúpia 1 000 litrov kvalitnej pitnej vody priamo u seba doma z vodovodného kohútika alebo približne 7,5 litra minerálnej vody, prípadne tri fľaše piva. „Ľudia v Bratislave a okolí majú výhodu, že priamo z vodovodného kohútika dostávajú vodu z podzemných vodných zdrojov, ktorej kvalita je na špičkovej úrovni,“ podotýka Olajoš.

Treba urobiť odpočty vodomerov >>