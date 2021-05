Už zajtra sa začína mesiac lásky, minuloročný máj však zaľúbeným príliš neprial. Prepad počtu uzavretých manželstiev je obrovský. Tak málo sobášov sme na Slovensku nemali viac ako 100 rokov. S postupným uvoľnením opatrení snúbenci vyberajú nové termíny. Mnohí z nich túžia po veľkej svadbe so stovkou hostí. Hygienici však nadšení nie sú. Ako budú vyzerať svadby v druhom roku korony?

Bratislavčanka Lucia (27) a Nitran Artur (30) sú spolu osem rokov. Prvý termín svadby mali na 7. novembra 2020. Pre koronavírus a zatvorenie Primaciálneho paláca v hlavnom meste, kde chcú mať obrad, termín presunuli o rok na 6. november 2021. „Pochybnosti o tom, či to bude reálne, nás neopúšťajú, a preto uvažujeme aj o tom, že by sme urobili svadbu v septembri. Uvidíme. Isté je, že chceme mať veľkú svadbu, zhruba 80 - 100 ľudí. Pre opatrenia by sme nechceli nikoho z príbuzných alebo priateľov vyškrtnúť zo zoznamu. Chceme si svadbu užiť, zabaviť sa s ľuďmi, ktorých máme radi. Veríme, že tento rok všetko vyjde,“ povedala Lucia.

Od pondelka 3. mája Slovensko podľa covid automatu prechádza do červenej fázy. Pre svadby sa pravidlá nemenia. Povolené sú len obrady bez hostiny s maximálnou účasťou 6 ľudí. Vnútri sú povinné respirátory, mladomanželia si ich môžu na fotenie zložiť. Ak je svadba v kostole, počet hostí je obmedzený na jedného návštevníka na 15 m². Ak má kostol menej ako 90 m² , môže v ňom byť najviac 6 ľudí. Táto podmienka sa podľa vyhlášky hygienikov nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Vlani na jeseň, keď sa pandemická situácia zlepšovala, podobne ako je to dnes, sa za ženíchov a nevesty postavil aj vtedajší premiér Igor Matovič. „Nevestičky, dobre bude. Dnes na vládu idem so zaujímavým návrhom, ktorý zásadným spôsobom zmení strašidlo 30 hostí na hostine života. Držte palce,“ napísal vtedy Matovič na sociálnej sieti. Expremiér chcel povoliť, aby sa na svadobných hostinách mohlo zúčastniť až 100 ľudí. Lenže pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu hlavný hygienik Ján Mikas vydal už od októbra zákaz hromadných podujatí vrátane svadobných hostín.

Všetko nasvedčuje tomu, že súčasní mladomanželia budú môcť byť radi, ak im hygienici povolia aspoň 30 hostí. Covid automat pripúšťa max. 30, resp. 50 hostí na svadbách až vo fázach ostražitosti, pričom aktuálne je Slovensko stále vo varovných stupňoch.

Podľa slov sobášiacich sa však svadby rozbiehajú aj za týchto prísnych pravidiel. V bratislavskom Novom Meste je ich už teraz približne o tretinu viac ako pred mesiacom. „Tento víkend som opäť sobášil,“ pochválil sa poslanec bratislavskej časti Nové Mesto Tomáš Korček, ktorý v budove Konskej železnice, kde má mestská časť sobášnu sieň, oddal hneď štyri páry.

Vlani pre covid v tejto mestskej časti zaznamenali rekordný počet zrušených žiadostí o sobáš. Až 38 párov svoju svadbu radšej presunulo na lepšie časy. „V posledných mesiacoch sa situácia mení a aj tí snúbenci, ktorí vlani odložili sobáš, sa zmierili s tým, že nebudú mať veľkú svadbu a radšej sa zosobášia len v najužšom kruhu, než by mali svadbu ďalej odkladať,“ opísal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Ľudia sa tiež naučili prispôsobiť tvrdým opatreniam. „Jeden sobáš bol online streamovaný až do Moskvy a ďalší pár Danica (74) a Milan (82) si povedali svoje áno v krásnom pokročilom veku,“ dodal poslanec mestskej časti Tomáš Korček.

