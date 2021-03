Zúfalú situáciu zažili už tisíce Slovákov, ktorým vyšiel pozitívny test na covid-19. Márne sa pokúšali dovolať svojmu obvodnému lekárovi, v ambulancii im to nikto nedvíhal, prípadne im to zdvihla sestrička, ale k doktorovi sa nedostali. Pacienti si tak nasadili domácu liečbu podľa toho, čo našli na internete alebo im poradili známi.

Je až neuveriteľné, že lekári celý rok nemali štandardné postupy, čo odporúčať pacientom a ako ich na diaľku liečiť. Odborníci upozorňujú, že aj preto už máme takmer plné nemocnice a množstvo obetí. „Lekárom prvého kontaktu chýbajú štandardy, akú liečbu odporučiť pacientom, aké prípravky užívať na posilnenie imunity, ako sa majú pacienti pozorovať, kedy je vhodné zavolať záchranku atď. Toto nám absolútne zlyháva. To je, samozrejme, kompetencia ministerstva,“ povedala v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ lekárka a exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Teraz sa to má zmeniť.

