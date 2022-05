V zmysle nariadenia maďarskej vlády totiž oddnes môžu v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny iba vozidlá s maďarským evidenčným číslom. Výnimkou sú zahraničné autá z krajín, v ktorých sú ceny pohonných látok tiež regulované, pričom zoznam takýchto krajín zverejní minister zahraničných vecí.

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v Budapešti vyzdvihol, že v Európe je možné natankovať najlacnejšie v Maďarsku, preto v prihraničných oblastiach vznikla „tankovacia turistika" zo susedných krajín, ktorá už ohrozuje bezpečnosť dodávok pohonných látok.

„Zneužívajú situáciu, v ktorej je maďarská cena 480 forintov (1,23 eura) za liter oproti 700- až 900-forintovej cene v iných krajinách Európy," dodal Gulyás. Spresnil, že s vozidlami zahraničných evidenčných čísiel bude možné tankovať pohonné látky iba za trhovú cenu, tá je aktuálne v prípade základného druhu benzínu 661 forintov (cca 1,68 eura) a nafty 679 forintov (cca 1,73 eura).

V Győri preto včera polhodinu pred polnocou čakal podľa statusov zverejnených na Facebooku dlhý rad slovenských vozidiel pred jedným z čerpadiel, podobná bola situácia aj v Komárome, či v Mošoni. Fotografiu z posledného menovaného mesta, z Mošone, zavesil včera na facebookovú stránku Nekŕmte nás odpadom aj nahnevaný Slovák. „Slováci sa pokúšajú posledný raz natankovať za zastropované ceny, keďže od zajtra už môžu tankovať iba Maďari. Je choré, že sa za to nehanbí naša vláda, ktorá nespravila nič, aby dotlačila nenažraný Slovnaft k zníženiu cien na Slovensku," napísal v príspevku.

V komentároch pod príspevkami sa hromadili komentáre s iným riešením. „Prepáčte, ale keby všetci tí Slováci, čo tam stoja v rade sa šli postaviť s tými autami pred Národnú radu a upchali by celú Bratislavu a nepohli sa odtiaľ, pokým vláda a parlament nezastropujú ceny PHM, urobili by lepšie. No, Slováci sa radšej postavia do radu v Maďarsku a na ako dlho im to pomôže??? Som z tejto situácie rozčarovaná a čudujem sa všetkým, ktorí sa do toho radu postavili," napísala Eva.