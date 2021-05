Rodinná dovolenka s prímorskou atmosférou

Leto takmer ako pri mori na vás čaká v komplexe x-bionic® sphere, ktorý sa nachádza v pokojnej časti mesta Šamorín na brehu vodného diela Gabčíkovo a v blízkosti hrádze. Rozsiahly rezort ponúka priestranné izby, zábavu v aquaparku, či v zábavno- dobrodružnom parku Adventureland, vynikajúcu a pestrú stravu. Počas minulého roka sme si leto s animátormi v rezorte vyskúšali a na základe množstva pozitívnych recenzií sme sa rozhodli si ho zopakovať. Počas letných prázdnin si tu celé rodiny môžu užiť jedinečný animačný program s až 20 animátormi rodinného klubu Planet Fun. Tí majú pre deti i dospelých pripravených vyše 300 aktivít a športové akadémie plávania, futbalu, tanca a fitnes.

Leto takmer ako pri mori na vás čaká v komplexe x-bionic v Šamoríne. Zdroj: Satur

Výhody pre rodiny s deťmi:

· 2 deti do 13 rokov zdarma

· Rodinné izby so 4 pevnými lôžkami

· 20 animátorov

· Bohatý animačný program s 300 aktivitami

· Športové akadémie futbalu, tanca a plávania zdarma

Aktívny oddych v srdci Slovenska

Priamo v centre celoročného strediska Jasná sa nachádza prestížny Wellness Hotel Grand ****. V tesnej blízkosti hotela sa nachádza lanovka, ako aj viaceré možnosti na výlety, či turistiku. Aj tu v termíne 01.07. – 02.09.2021 nájdete až 6 animátorov rodinného klubu Planet Fun, ktorí sa postarajú o program vašich detí a vy si môžete vychutnať relax vo wellness centre, ktoré je situované do exteriéru a tým sa znásobuje zážitok relaxu priamo v prírode. Zároveň sa deti môžu zapojiť do športovej akadémie plávania, kde sa môžu naučiť plávať prípadne zlepšiť svoje plavecké schopnosti.

V tesnej blízkosti hotela prestížneho Hotela Grand v Jasnej sa nachádza lanovka, ako aj viaceré možnosti na výlety, či turistiku. Zdroj: Anton Fric [email protected]

Výhody pre rodiny s deťmi:

· 2 deti do 12 rokov zdarma

· Rodinné prepojené izby

· 6 animátorov

· Športová akadémia plávania zdarma

· Lanovka na Chopok v cene

Malebné chalúpky, majestátna koliba a príjemné penzióny v obklopení lesa vás očaria už pri príchode do Rezortu Gothal Liptovská Osada. Mohlo by sa zdať, že ide o jeden z mnohých ubytovacích komplexov s chalupami na Liptove, no rezort sa odlišuje od ostatných, práve širokou ponukou aktivít. Pričom, ako prvý treba spomenúť unikátny Vodný svet, ktorý ukrýva všetko, čo k dokonalej dovolenke potrebujete – plavecký, relaxačný a detský bazén, detský kútik, aquabar, ako aj viaceré možnosti na zábavu (stolný futbal, bowling, fitnes, lezecká stena, golfový trenažér). Pričom vstup do bazénov Vodného sveta máte v cene pobytu. Nechýbajú ani tradičné wellness služby – masáže, sauny a beauty sekcia a vyskúšať si môžete aj tzv. floating - nadnášanie na slanej vode ako v Mŕtvom mori. Ubytovať sa môžete v útulných izbách penziónov Borovica, Lipa a Breza. Raňajky a večere v rámci polpenzie sú podávané bufetovou formou v najväčšej kolibe na Liptove.

Rezort Gothal Liptovská Osada s unikátnym vodným svetom sa od ostatných odlišuje širokou ponukou aktivít. Zdroj: Anton Fric [email protected]

Poloha rezortu je ideálna pre realizáciu množstva výletov. A azda najatraktívnejším zážitkom, ktorá poteší vyznávačov adrenalínovejších atrakcií je, len 4 kilometre od vzdialené jediná ferrata na Liptove - Dve Veže. A aby bol váš pobyt v rezorte o niečo pestrejší, pre vás i vaše deti, o ich zábavu sa postarajú 4 animátori rodinného klubu Planet Fun.

Výhody pre rodiny s deťmi:

· 2 deti do 12 rokov zdarma

· 4 animátori

· Vstup do bazénov v jedinečnom vodnom svete zdarma

· Množstvo športových aktivít a detských atrakcií v areáli

· Bohaté možnosti na turistiku a výlety v okolí

Turistika aj vo Vysokých Tatrách

Leto vo Vysokých Tatrách sa môže pochváliť tými najkrajšími panoramatickými výhľadmi, ktoré sú spojené so sviežim horským vzduchom a neopakovateľnými zážitkami. Vašu letnú dovolenku môžete prežiť v čarokrásnom prostredí veľhôr v srdci Európy. Vyvezte sa lanovkou na Skalnaté pleso do nadmorskej výšky 1751 m n.m. a doprajte si relax v reštaurácii Panoráma, prechádzku okolo priezračného horského plesa alebo sa vydajte ďalej po najkrajších tatranských trasách, nenechajte si ujsť člnkovanie na hladine Štrbského plesa s viac ako 130 ročnou históriou.

Grandhotel Starý Smokovec, prvý veľký tatranský hotel, patrí k neodmysliteľnému koloritu Starého Smokovca. Zdroj: Mirka Praznovcova

Grandhotel Starý Smokovec **** prvý veľký tatranský hotel patrí k neodmysliteľnému koloritu Starého Smokovca. Priamo pri hoteli má stanicu pozemná lanovka na Hrebienok, vďaka čomu má hotel skvelú východiskovú polohu k výletom a turistike vo Vysokých Tatrách. Na výletoch, ale aj priamo v hoteli sa o zábavu deti i dospelých postará 6 - členný tím animátorov.

Výhody pre rodiny s deťmi:

· 2 deti do 12 rokov zdarma

· 6 animátorov

· Animačný program „Spoznávame Vysoké Tatry“

· 1x spiatočná lanovka na Hrebienok alebo Skalnaté pleso alebo Solisko v cene

· Bohaté možnosti na turistiku a výlety v okolí

Tradičné kúpeľné stredisko

Svetoznáme kúpele Piešťany sú špičkou v liečbe reumatických ochorení a pomáhajú aj pri iných ochoreniach pohybového aparátu. Wellness a liečebný hotel Park**** s rekonštruovaným a elegantným interiérom sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí mestského parku, pri ramene rieky Váh. Počas all inclusive pobytu v období letných prázdnin na rodiny s deťmi čaká až 4 animátorov rodinného klubu Planet Fun, ktorí sa postarajú o zábavu detí i dospelých. Ani tu nechýbajú športové akadémie - plávania a futbalu.

Wellness a liečebný hotel Park s rekonštruovaným a elegantným interiérom sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí mestského parku, pri ramene rieky Váh. Zdroj: Satur

Výhody pre rodiny s deťmi:

· 2 deti do 15 rokov zdarma

· Rodinné apartmány

· 4 animátori

· Športová akadémia plávania zdarma

· Cykloturistika a výlety za kúpaním

BONUS: Denný tábor pre malých veľkých športovcov

Letné prázdniny trvajú dlhé dva mesiace, a tak je potrebné si naplánovať okrem spoločnej rodinnej dovolenky aj to, kde budú deti tráviť čas počas zvyšku prázdnin. Ak bývate v okolí Bratislavy, Šamorína, máme pre vás tip - Denný tábor Slovenského olympijského tímu. Hlavným mottom tábora je „Nájdi si svoj šport a zaži more zábavy“. Deti si môžu vyskúšať jednotlivé olympijské športy s profesionálnymi športovými trénermi a osobnosťami a nájsť ten správny pre seba. Okrem toho zažijú more zábavy v bazénoch, akvaparku a v najväčšom multifunkčnom náučnom ihrisku AdventureLand s obľúbenými slovenskými animátormi. A to všetko na športoviskách Olympijského tréningového centra -x bionic® sphere. Tábor je určený pre deti vo veku od 6 – 15 rokov a v cene tábore aj okrem nabitého programu aj komfortná doprava z Bratislavy do Šamorína a naspäť.

Prázdniny sú prakticky za dverami a je tak najvyšší čas naplánovať, kde a ako budete tráviť čas vy i vaše ratolesti. Aj dovolenka na Slovensku je prísľubom zážitkov a najmä spoločne stráveného času.

