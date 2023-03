Novú bratislavskú Nemocnicu Bory vo štvrtok otvorili. Prvé pracoviská uvedie do prevádzky v pondelok (3. 4.). Pôjde o špecializované nemocničné ambulancie, rádiologické oddelenie a pracovisko radiačnej onkológie. Plnohodnotne by mala nemocnica fungovať na jeseň tohto roka.

Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného zdravotného poistenia, preto pacientom postačí na ošetrenie zdravotný preukaz. "V súčasnosti má nemocnica uzavreté zmluvy na prvú etapu medicínskych programov so všetkými zdravotnými poisťovňami," ozrejmil generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.

Pacientom teda nebudú za zdravotnú starostlivosť účtované žiadne poplatky. "Samostatne spoplatnené budú iba nadštandardné služby, ako napríklad pobyt sprevádzajúcej osoby na pacientskej izbe či výber konkrétneho operatéra," dodal. Zdôraznil, že nemocnica nebude robiť rozdiely medzi poistencami.

Medzi prvými budú v apríli fungovať napríklad ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, neurochirurgie, hematológie či gynekológie a pôrodníctva. V prevádzke bude tiež napríklad chirurgická, oftalmologická, ortopedická, urologická či reumatologická ambulancia.

Primárne budú určené pre pacientov liečených v Nemocnici Bory. Využívať ich budú môcť aj tí, ktorí prídu za svojím lekárom, alebo ich nasmeroval externý lekár špecialista. "Určite bude pre niektoré ambulancie istá kapacita, ktorú budeme môcť poskytnúť aj úplne novým ambulantným pacientom. (...) Aká veľká kapacita to bude, nateraz ťažko povedať," uviedol medicínsky riaditeľ Róbert Hill.

Zo začiatku bude v nemocnici pracovať 500 pracovníkov. "Máme presne toľko ľudí, koľko v danom čase potrebujeme," ubezpečil Lopatka. V čase plnej prevádzky v priebehu budúceho roka má byť v nemocnici 1500 zamestnancov, z toho 320 lekárov, 440 zdravotných sestier a 470 zdravotníkov.

Ďalšie časti nemocnice budú uvádzané do prevádzky postupne. V máji sa má spustiť operačný program s hospitalizáciami v lôžkovej časti nemocnice, začiatkom júna má byť otvorená pôrodnica s neonatológiou. V septembri plánuje nemocnica spustiť aj urgentný príjem a pracovisko dialýzy. Celkovo ponúkne kapacitu 405 lôžok a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. "Je to koncová a všeobecná nemocnica, takže sa bude starať o všetky typy pacientov," dodal Lopatka.

Pred spustením do prevádzky ponúka nemocnica verejnosti deň otvorených dverí. Záujemcovia si ju budú môcť prehliadnuť v sobotu (1. 4.) od 9.00 do 18.00 h.

