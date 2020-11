Chýbajú nám tisíce lekárov a sestier, niektoré nemocnice už siahajú po krajnej možnosti a povolávajú zdravotníkov v rámci núdzového stavu. Napriek tomu niektorí doktori u nás pracovať nemôžu, hoci by chceli. Zahraničný lekár je skôr štátny nepriateľ. Slovensko bude preto dokonca čeliť žalobe zo strany Európskej komisie.

Slovensko je na vrchole druhej vlny pandémie. Pribúdajú nielen nakazení pacienti, ale aj zdravotníci. Pre covid nám vypadlo už takmer 2 000 lekárov a sestier. Pritom v bežnom režime nám ich chýba ďalších asi 3 000.

Niektoré nemocnice preto siahli po krajnom opatrení, ktoré im umožňuje zákon v čase núdzového stavu - povolávanie zdravotníkov zo zahraničia. Príkaz prišiel zatiaľ z dvoch nemocníc - v Čadci a Leviciach - 18 lekárom a sestrám.

Jednou z nich bola aj sestrička, ktorá pracuje v Nemecku. Príkaz dostala n„Osoba bude v rámci pracovnej povinnosti vykonávať činnosti - ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých pacientov na reprofilizovaných lôžkach v súvislosti s ochorením COVID-19,”a slovenskú adresu. píše sa v dokumente.

Na druhej strane sú lekári, ktorí by u nás pracovať chceli, ale nemôžu. Nejde pritom len o zdravotníkov z Ukrajiny či iných tretích krajín. Zeno Vignola (28) je lekár z Talianska, ktorý má slovenskú manželku. Nedávno sa sem kvôli nej presťahoval a chcel by pracovať, no nemôže.

Síce má k dispozícii papierový diplom z univerzity vo Verone, nemá na papieri potvrdený zoznam absolvovaných predmetov. Naši úradníci ho chcú porovnať, aby sa presvedčili, že štúdium medicíny v Taliansku a na Slovensku je rovnocenné. Z jeho univerzity mu poslali potvrdenie o absolvovaných predmetoch v elektronickej podobe. To však našim úradníkom nestačí.

